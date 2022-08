Après une période très perturbée au cours de laquelle, des supporters ont réagi pour que la direction du club prenne ses responsabilités afin que l'équipe puisse se préparer convenablement en vue de la prochaine saison qui débutera le 26 août prochain. Les joueurs se préparent à Hammam Bourguiba depuis la fin du mois de juillet dernier. Cela se passe au moment où ces derniers nouvellement recrutés, arrivent, par vague, sur les lieux du stage. À noter que la station balnéaire de Hammam Bourguiba est située au coeur d'une forêt, dans un site naturel protégé. L'hôtel se trouve à 250 km de Tunis. Ceci dit, il faut reconnaître que la direction de l'ESS a bien choisi ce site pour s'éloigner de toute pression.Il est utile de rappeler qu'une certaine instabilité a régné au sein du club, où, il y a eu, un certain relâchement de la part du conseil d'administration, surtout, au moment où, le président Abdelhakim Serrar, s'était engagé dans la course à la présidence de la Fédération algérienne de football. Et ce n'est qu'après que les membres de l'AG de la FAF eurent choisi, Djahid Zefizef qui était candidat à la présidence avec Serrar, que ce dernier, est revenu pour s'occuper pratiquement de l'équipe. Mais, entre-temps, Serrar, travaillait en parallèle, pour le recrutement aussi bien du nouveau staff technique que des nouvelles recrues, sans oublier, la problématique des dettes du club. C'est ainsi que le président du conseil d'administration de l'Entente a signé un contrat avec le nouveau staff technique, dirigé par l'Égyptien Hosam El Badry. En effet, le 14 juillet dernier, Serrar et Hossam el Badri ont signé ce contrat d'une année. Le lendemain, le nouvel entraîneur de l'équipe de l'ES Sétif, Hossam El-Badry, est arrivé à l'aéroport Houari Boumediene en Algérie, en provenance de la capitale égyptienne en étant d'ailleurs, accompagné par l'analyste de la performance Hadi Ahmed Mohamed. Quant à son assistant, Seddik Abdel Hamid, il a rejoint l'équipe quelques jours plus tard. Après avoir supervisé les préparatifs de l'équipe en prévision de la nouvelle saison de football, Al Badry a donc pris les choses en main, en étant consulté, à chaque fois par la direction du club pour assurer le recrutement des joueurs proposés. Le dernier joueur recruté a été le défenseur du Paradou, Islam Chebbour, pour un contrat de trois ans. Et dans cet ordre d'idée, l'entraîneur égyptien de l'ES Sétif (Ligue 1 algérienne de football) Houssam Al-Badry, a décidé de se passer de quatre joueurs recrutés cette intersaison par le club phare des Hauts-Plateaux, a indiqué l'Entente, dimanche soir, dans un communiqué. ««L'entraîneur Houssam Al-Badry a pris la décision de se passer des services de quatre joueurs qui n'ont pas donné satisfaction lors du match d'application disputé samedi Hammam-Bourguiba (Tunisie): il s'agit du défenseur Ilias Hassani, du milieu de terrain Ayoub Ghellam Tazouti, du défenseur Mohamed Riyad Hmida, et de l'attaquant Ammar Boudouh», a indiqué l'ESS sur sa page officielle Facebook. Avec la libération de quatre des 11 joueurs recrutés jusque-là, l'ESS compte désormais sept nouvelles recrues: Abdelhak Haskar (RC Kouba), le Camerounais André Ulrich Zanga (PWD Bamenda/ Cameroun), Larbi Tabti (CR Belouizdad), ZerroukBoussif (prêt/ Paradou AC), Ghiles Guenaoui (Paradou AC), Chahreddine Boukhalda (CD Mafra/ Portugal), et le gardien de but Anis Osmani (Olympique Médéa). Demi-finaliste de la précédente édition de la Ligue des Champions, l'ESS a bouclé le précédent exercice à une peu enviable 6e place au classement final, en compagnie du Paradou AC (54 pts), ratant ainsi l'occasion de prendre part à une compétition continentale la saison prochaine.