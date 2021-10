Si les joueurs algériens s'exportent de plus en plus et brillent sur la scène internationale, ce n'est pas encore le cas de les entraîneurs en dehors de rares exceptions. Cette fois, c'est au tour d'Ahmed Aït-Ouarab de continuer sa progression sur la scène africaine. La Mauritanie connaît de profonds changements au sein de sa sélection. Après l'éviction de Corentin Martins, en tête de l'équipe A, nombreux étaient les membres de son staff à craindre de se retrouver sans emploi. Ce ne sera pas le cas d'Ahmed Aït-Ouarab, qui était son adjoint principal. L'Algérien a été nommé entraîneur de l'EN U23 au sein d'une Fédération mauritanienne et d'un football local qui ne cesse de progresser. Une bonne expérience pour l'ancien milieu de terrain du Mans et de la JSM Béjaïa.