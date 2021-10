Le coach des Hamraoua est, certes, satisfait du résultat concrétisé par ses poulains ayant battu, à Constantine, le CSC (1-0), mais loin d'être euphorique.

Il dira que «la victoire ramenée loin des bases d'Oran, et de surcroît face à un club de renom, est, certes, bénéfique, notamment sur le plan moral. «Elle nous permet de nous réconforter davantage dans le reste du championnat», a-t-il indiqué, en décortiquant la 1ère rencontre de ses joueurs, notamment lorsqu'il est revenu sur les différents rounds qui ont marqué la rencontre de vendredi dernier. «Nous avions géré le match, aussi bien sur le plan technique que tactique, à notre profit. La rencontre, dans laquelle nous avions réussi à scorer au moment à la fois sensible et attendu, n'a tout de même pas été facile», ajoute-t-il. «Grâce à notre discipline, nous avons même réussi à maintenir le résultat jusqu'à la fin de la rencontre», enchaîne le coach modérément, soulignant que «ce genre de consécrations est bénéfique, notamment dans le début du championna». Jusque-là, les déclarations du coach semblent être celles d'un entraîneur versant dans une jubilation à la fois «arrogante» et «orgueilleuse». Or, tout le contraire se produit en prenant en compte le reste de ses dires tout aussi simples, mais élémentaires pour tout coach en quête du bien de son équipe.

De par sa modestie, l'entraîneur des Rouge et Blanc, faisant la part des choses, a totalement banni ces «tares». Autrement dit, Aït Djoudi fonctionne autrement, ne se fiant jamais aux apparences. Pour lui, seul le travail est payant. Pour preuve, il enchaîne ses déclarations en rappelant, tout en étant pragmatique que «le travail l'attendant et attendant ses protégés doit se poursuivre de plus belle et de manière continue». «Il nous reste beaucoup à faire», a-t-il souligné, expliquant que «le rendement sera encore meilleur à l'avenir». «Aux joueurs de poser les pieds sur terre», a poursuivi le coach, invitant ses joueurs à plus de «persévérance et d'abnégation» dans leur travail. La victoire ramenée de Constantine permettra à l'équipe de «travailler dans la sérénité» après une intersaison agitée, a indiqué auparavant Aït Djoudi. «C'est une précieuse victoire intervenant au tout début du championnat. Il s'agit d'un précieux succès qui nous permet, désormais, de travailler dans la sérénité, après une intersaison quelque peu agitée», a-t-il ajouté. Engagé par le président, Tayeb Mehiaoui, avant quelques semaines du coup d'envoi du championnat, Aït Djoudi a estimé n'avoir pas eu le temps nécessaire pour bien préparer le nouvel exercice. La mission de ce technicien s'est avérée plus difficile que prévu, en raison des changements sensibles qu'a connus l'effectif du club phare de la capitale de l'Ouest.

Pas moins de 17 joueurs ont été recrutés pour pallier le départ massif des éléments du groupe de la saison précédente, rappelle-t-on. Cela s'est vite répercuté sur le rendement des Rouge et Blanc au cours des matchs amicaux ayant précédé le coup d'envoi du championnat.

En effet, les protégés d'Aït Djoudi n'ont gagné aucune des 7 rencontres tests qu'ils ont disputées pour l'occasion. Cela a même suscité la colère des supporters qui ont commencé à croiser les doigts de crainte de voir leur équipe, qui a terminé 5e le championnat de l'exercice écoulé, s'exposer au danger de la relégation.