C'est décidé. Le très connu entraîneur, Azzedine Aït Djoudi sera officiellement le premier responsable du club phare de l'ouest du pays, le MC Oran. L'union est scellée. Le président Tayeb Mehiaoui, et Azzedine Aït Djoudi, ayant tout peaufiné lors de leurs négociations, ont réglé leurs pendules à l'heure, en s'entendant pour un travail bien fignolé: Azzedine Aït Djoudi guidera le groupe Hamraoui en l'entraînant, à moins d'un faux bond ou encore d'une mauvaise surprise de dernière minute, pendant une année toute entière. Rigoureux dans sa besogne, Aït Djoudi, sans pour autant dévoiler les objectifs qu'il s'est fixés, estime que sa mission, première dans son genre dans l'ouest du pays, «constitue un défi à relever», assurant par la même qu'il «projette la concrétisation de meilleurs résultats». La venue à Oran de ce coach à la barre technique des Rouge et Blanc n'a pas été une mission facile aussi bien pour lui que pour le président Mehiaoui ayant ouvert un front de négociations en recourant à ses services. Il aura fallu au moins toute une journée de pourparlers bilatéraux pour que les deux parties s'en sortent satisfaites.En effet, elles se sont accordées sur plusieurs points principaux du contrat les liant. «Je me suis réuni avec Mehiaoui pendant 7 heures avant que nous nous entendions sur ma venue à la barre technique du MCO», dira diplomatiquement Aït Djoudi, ajoutant que «nous avons abordé toutes les questions liées à mon travail consistant à entraîner un grand club de la stature du Mouloudia d'Oran». Ce dernier, a rappelé Aït Djoudi, «a été depuis la nuit des temps dirigé par de grands entraîneurs». Cette question est d'autant plus importante que les deux parties, Mehiaoui et Aït Djoudi, n'ont pas omis lors de leurs pourparlers d'aborder la nécessité d'étoffer la barre technique, en faisant appel aux collaborateurs du coach, dont essentiellement Benseghir, en attendant de trancher sur plusieurs questions liées à ce volet. Il s'agit, notamment de plusieurs autres membres devant faire partie du groupe technique. «Cette problématique sera réglée dès l'arrivée à Oran de Aït Djoudi», a-t-on appris. Le départ des joueurs, en particulier les piliers du groupe, du Mouloudia étant en vogue à Oran, Azzedine Aït Djoudi n'a pas jugé utile de s'étaler ni d'évoquer, avec détails, cette sempiternelle problématique, estimant «avoir le droit de décision dans les recrutements à opérer». Ainsi donc, La direction du MC Oran a trouvé un accord avec le coach pour prendre en main l'encadrement technique de l'équipe première. Ce technicien a, sur proposition de managers, été contacté, mardi dernier, par le président Tayeb Mehiaoui. La décision du recrutement d'Aït Djoudi a été, unanimement, prise, jeudi dernier, par les membres du conseil d'administration de la SSPA. L'année passée a été mouvementée, notamment au niveau de la gestion technique du groupe. Celle-ci a, au début de la saison, été confiée à l'entraîneur français Bernard Casoni, ce dernier était assisté par l'enfant terrible, Omar Belatoui. Il avait pris les manettes, suite au départ de Casoni et était assisté par Kheiredine Madoui. La saison a été terminée par le jeune Abdellatif Bouazza.