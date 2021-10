Du rififi dans la maison du club phare de l'ouest du pays, le MC Oran. Ceci risque de faire tache d'huile. Après une année de silence radio, l'ex- chairman du club des Hamraoua, Ahmed Belhadj, dit Houari Baba, sort de sa réserve et observe une sortie non moins tonitruante. En se révoltant vivement, il s'en prend directement, et sans le ménager, au couple Mehiaoui Tayeb et Youcef Djebbari. Il les qualifie «d'un danger» contre le Mouloudia. Dans le sillage de ses déclarations, il a ajouté que tandem «mène le club vers les abysses», expliquant que les deux personnes «sont dans la direction du club rien que pour assouvir «uniquement et seulement leurs intérêts personnels». Baba ne compte pas rester sur ses marques, en avertissant et alertant, tout en menaçant d'actionner la machine judiciaire, en recourant à l'arbitrage des juges. Ce qui semble avoir motivé l'ex-chairman des Rouge et Blanc, est la situation organique du club que les 2 hommes, Mehiaoui et Djebbari, se préparent à réguler dans les tout prochains jours. Il s'agit très précisément de la tenue, ces jours-ci, d'une assemblée générale du conseil d'administration, selon la même source, en «catimini» par les actionnaires du club, et sans l'aval du principal actionnaire, Ahmed Belhadj dit Houari Baba. «L'ensemble des membres du conseil d'administration est au fait de cette information, faisant état de cette assemblée générale ne devant pas se tenir illégalement», a encore une fois averti l'ex- président du club d'El Hamri. Du côté du duo Mehiaoui-Djebbari ou encore de leur entourage, aucune information de telle sorte n'a été distillée, ne serait -ce que pour infirmer ou encore confirmer cette rencontre qui agace tant et d'avance Ahmed Belhadj, sachant que ce dernier croit dur comme fer que les 2 personnages ont «peaufiné leur plan aux fins de prendre des mesures illégales». Ayant prévu de tenir le 1er bivouac dans la capitale des Zianides, les responsables des Rouge et Blanc ont, pour des raisons jusque-là inexpliquées, changé de cap et opté, à la dernière minute, pour la destination de la wilaya de Chlef. Cependant, des sources proches du club expliquent que «plusieurs autres clubs déclarent avoir peiné pour trouver des clubs de divisions inférieures de la wilaya de Tlemcen devant servir de jauge pour les poulains de Azzedine Aït Djoudi». Ces équipes (de Tlemcen NDLR), ajoutent les mêmes sources «n'ont pas encore entamé les préparatifs d'intersaison, dans les stades de Tlemcen».

A cela, ajoutent les mêmes sources, la crise financière qui frappe le club. Les frais du stage de Tlemcen sont à la fois onéreux et difficile à honorer par le club, si l'on prend en compte l'hébergement des joueurs et du staff technique au niveau de l'hôtel Renaissance, situé dans les Plateaux de Lala Setti, sur les hauteurs du chef-lieu de Tlemcen.

Cette défaillance a totalement chamboulé les calculs du coach Aït Djoudi, ayant, pourtant, préparé son paquetage et ses athlètes pour jauger les capacités de ses joueurs, en guise de préparation pour entamer le championnat 2021-2022. Sur le plan moral, la troupe annonce la promptitude des joueurs, quant à renouer avec le climat des entraînements et des compétitions. «Le moral est au beau fixe», explique-t-on.