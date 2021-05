Alors qu'un succès suffisait pour être sacré champion d'Angleterre dès ce samedi, Manchester City a chuté sur sa pelouse contre Chelsea (1-2). Pourtant, devant au tableau d'affichage grâce à Raheem Sterling, les Citizens auraient pu faire le break juste avant la pause sur un penalty de Sergio Agüero. Mais l'attaquant argentin, trop confiant, a totalement raté sa panenka. Un manqué qui a plombé son équipe et pour lequel le Kun s'est publiquement excusé. «Je voudrais m'excuser auprès de mes coéquipiers, du staff et des supporters pour avoir manqué le penalty. C'était une mauvaise décision et j'en assume l'entière responsabilité», a indiqué le buteur albiceleste sur Twitter.