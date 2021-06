Présenté lundi à la presse, le nouvel attaquant du FC Barcelone Sergio Agüero (32 ans) s'est confié sur l'avenir de Lionel Messi (33 ans, 35 matchs et 30 buts en Liga cette saison). Et selon lui, son ami en fin de contrat devrait prolonger. «On espère être ensemble, a répondu l'ancien joueur de Manchester City. Mais ça fait longtemps qu'on négocie avec (le président, Joan Laporta). Ce qu'il se passe avec Leo, ce sont des décisions qu'il prendra avec le club. Ce serait un plaisir et une fierté si l'on jouait ensemble. Je le connais depuis les sélections de jeunes. J'ai toujours pensé que le Barça était le meilleur club au monde pour Messi. J'espère qu'on pourra jouer ensemble au Barça. Je pense que Leo restera.» On imagine que l'avant-centre n'aurait pas signé au Barça sans connaître la décision de son compatriote argentin.