En fin de contrat avec Manchester City, Sergio Agüero (33 ans) peut négocier avec le club de son choix pour son avenir mais l'affaire semble déjà bouclée avec le FC Barcelone. À en croire les informations du Mundo Deportivo, il n'y a plus vraiment de suspense concernant l'avenir de l'attaquant argentin. Un accord de principe a été trouvé depuis quelques semaines et la presse espagnole a également fait état d'un pré-contrat signé entre le joueur et le club blaugrana pour éviter une mauvaise surprise. Le transfert du buteur des Skyblues vers le FC Barcelone devrait être officialisé après la finale de Ligue des Champions programmée le 29 mai prochain entre Manchester City et Chelsea à Porto. Le quotidien catalan parle d'un contrat de 2 ans pour Agüero, qui devrait devenir la première recrue phare de l'ère Laporta.