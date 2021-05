Cela se précise pour Sergio Agüero et le FC Barcelone. Si la presse espagnole parle d'un rapprochement inévitable entre les deux parties depuis plusieurs semaines, la presse anglaise, via Skysports, évoque le début des négociations pour un futur contrat. L'attaquant de 32 ans, auteur de 258 buts en 387 apparitions avec Manchester City, est en fin de contrat à l'issue de la saison, et il quittera les Citizens après 10 années de présence. Rappelons aussi qu'il est un ami proche de Lionel Messi.