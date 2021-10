L'Algérien Amar Addadi, ex-président du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) pendant 18 ans, a été promu président d'honneur de l'instance, sur proposition du nouveau président, l'Italien Davide Tizzano, lors de l'assemblée générale tenue par visioconférence et qui a aussi élu, Abderrahmane Hammad au Comité exécutif. A la fin des travaux de l'AG, le nouveau président du CIJM élu à l'unanimité des membres participants, a tenu à rendre hommage à Addadi pour tous les efforts qu'il a consentis au service de l'instance et du sport au niveau méditerranéen. «Je voudrais également remercier Amar Addadi pour sa grande contribution au CIJM et à cette occasion le proposer pour le poste de président d'honneur du Comité international des Jeux méditerranéens», a indiqué Tizzano, tout en tenant à saluer tous les membres de la famille méditerranéenne qui lui ont accordé leur confiance. Pour sa part, Amar Addadi a remercié tous les Comités nationaux olympiques - membres du CIJM et les gens de la famille sportive méditerranéenne et a demandé à tout le monde de continuer à travailler pour le développement des Jeux méditerranéens. Outre l'élection des membres du comité exécutif et différents postes au sein du CJIM, plusieurs acteurs au sein de l'instance et anciens membres de l'exécutif ont reçu l'Ordre du Mérite de l'instance méditerranéenne et sont devenus membres d'honneur, en reconnaissance des services exceptionnels rendus au sport méditerranéen. L'Assemblée générale du CIJM a aussi désigné à l'unanimité de ses membres, la ville de Héraklion sur l'île grecque de Crète confirmée comme hôte des Jeux méditerranéens de plage 2023, après avoir écouté une présentation du dossier de la seule candidature. Il s'agira de la 3e édition des Jeux méditerranéens de la plage, qui ont débuté à Pescara, en Italie, en 2015 et se sont déroulés à Patras, en Grèce, 4 ans plus tard.