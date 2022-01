Le FC Barcelone et les Wolves ont trouvé un accord pour le prêt d'Adama Traoré au club catalan jusqu'à la fin de la saison. Une option d'achat est assortie à ce prêt et elle s'élève à 30 millions d'euros. Le joueur était déterminé à retourner au bercail et il a baissé son salaire pour que Barcelone puisse l'enregistrer sans avoir à vendre d'autres joueurs. L'officialisation de ce deal est intervenue, samedi soir, après que l'international ibérique eut passé la visite médicale, ce vendredi. Il se présente à la presse, aujourd'hui. Si l'option d'achat est levée, il s'engagera jusqu'en 2026 avec les Blaugrana. Adama a quitté Barcelone en août 2015, pour commencer une aventure anglaise, avec Aston Villa d'abord, qui a payé environ 10 millions d'euros pour lui. Une saison plus tard, il est parti à Middlesbrough pour un montant similaire. Après deux saisons à Boro, il a rallié les Wolves où il a vraiment progressé et est devenu l'un des joueurs les plus explosifs de la Premier League. Près de 7 saisons, après son départ, il effectue donc son retour au Camp Nou, et avec l'objectif de ramener la formation catalane au sommet du football européen. Traoré est un pur produit de La Masia et ses débuts en équipe première du Barça remontent à 2013. Cependant, il est parti chercher fortune ailleurs, en raison d'un déficit de temps en jeu. Bien lui en a pris vu que la progression qu'il a connue. Le joueur des Wolverhampton Wanderers est considéré comme un remplaçant direct d'Ousmane Dembelé. La situation du Français à Barcelone est encore floue, et il est probable qu'il passe le reste de la saison dans les tribunes. Traoré pourrait compenser la perte de Dembélé à travers sa présence imposante sur l'aile droite. Statistiquement, Traoré fait partie des dribbleurs les plus efficaces d'Europe. Il réalise en moyenne plus de 4 dribbles réussis par match avec un taux de réussite supérieur à 81%. Cependant, ses statistiques devant le but sont loin d'être impressionnantes.