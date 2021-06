Le Paris Saint-Germain a lancé son mercato avec le recrutement de Georginio Wijnaldum et ne compte pas s'arrêter là. Malgré son excellente saison, le club de la capitale cherche à concurrencer Keylor Navas et aurait jeté son dévolu sur Gianluigi Donnarumma. Le gardien de 22 ans est en fin de contrat à l'AC Milan et semble se rapprocher chaque jour un peu plus du PSG. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, un accord verbal vient d'être trouvé entre les deux parties. Le contrat serait en cours de rédaction pendant que le PSG cherche à planifier la visite médicale du portier italien qui participe actuellement à l'Euro 2020. Gianluigi Donnarumma devrait très prochainement s'engager jusqu'en 2026 au Paris Saint-Germain.