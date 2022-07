Le FC Barcelone n'a pas de pitié. Cet été, les pensionnaires du Camp Nou ont décidé de faire un grand ménage. Plusieurs joueurs, jugés indésirables, ont été invités à s'en aller. Ce qui pourra permettre de récupérer de l'argent et d'en investir une bonne partie sur le mercato. Les Culés se sont déjà séparés de Philippe Coutinho (Aston Villa) ou encore de Clément Lenglet (prêt Tottenham). En attendant un départ de Trincão au Sporting CP, les Catalans veulent encore se débarrasser de Samuel Umtiti, Miralem Pjanic ou encore Frenkie de Jong. Concernant ce dernier, ce n'est pas un choix sportif. C'est en tout cas ce qu'a expliqué de vive voix cet été Xavi au joueur. Au téléphone, l'entraîneur blaugrana lui a indiqué que si cela ne tenait qu'à lui, il resterait. Ce qu'il a répété lors d'un nouvel entretien avec De Jong. Il était accompagné de Mateu Alemany et Jordi Cruyff, qui ont expliqué au joueur que son départ libérerait plus de 30 millions d'euros de masse salariale. Ils lui ont aussi indiqué que l'autre option serait qu'il reste mais qu'il accepte une importante baisse de salaire. Ce que De Jong et son agent refusent catégoriquement. Un départ est donc la solution envisagée par les Blaugranas qui mettent plus que jamais la pression sur le Hollandais. Mais ce dernier reste ferme et maintient qu'il ne souhaite pas partir. Une belle épine dans le pied du Barça. Malgré tout, les dirigeants ibériques continuent de négocier avec Manchester United. Lundi, une nouvelle réunion a été organisée entre Richard Arnold (P-DG de MU), John Murtough (directeur du football de MU), Mateu Alemany, Jordi Cruyff et Rafa Yuste au restaurant Tritón, près du Camp Nou. Les deux clubs ont discuté à nouveau de Frenkie de Jong et se sont entendus. Selon les informations d'Esport3, relayées par Mundo Deportivo, le transfert du joueur se fera pour un montant maximum de 85 millions d'euros. Le Barça, qui voulait 100 millions d'euros au départ, et MU, qui n'offrait que 60 millions, ont donc coupé la poire en deux. Il n'est pas précisé de comment la somme de 85 millions sera divisée, entre le montant fixe et les bonus. Mais les deux écuries semblent satisfaites. Toutefois, le plus dur commence. Il faut convaincre le joueur. Bien qu'il apprécie l'approche des Red Devils et d'Erik ten Hag, il ne veut pas s'en aller.