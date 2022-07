L'officialisation ne devrait pas tarder. Selon la presse catalane, le FC Barcelone et le Bayern Munich ont trouvé un accord total pour le transfert de l'attaquant Robert Lewandowski (33 ans, 34 matchs et 35 buts en Bundesliga pour la saison 2021-2022)! La tendance positive évoquée vendredi s'est confirmée puisque les deux clubs se sont entendus sur un montant de 50 millions d'euros, dont 5 millions d'euros de bonus. Sans doute un soulagement pour l'international polonais qui manifestait son envie de rejoindre le Barça depuis des semaines. L'ancien buteur du Borussia Dortmund devrait parapher un contrat de 3 ans, plus une année en option, d'ici la fin du week-end. Encore un gros coup pour le Barça sur ce mercato d'été.