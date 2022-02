L'avenir sportif d'Ousmane Dembélé est encore très flou, et ce n'est rien de le dire. À court terme, l'ailier du FC Barcelone - resté au club alors que ses dirigeants, faute d'avoir pu le prolonger, espéraient le vendre avant la clôture du mercato hivernal - va peut-être réintégrer l'effectif dans l'optique de la réception de l'Atletico Madrid, aujourd'hui (16h15), même s'il ne s'agit là que d'une hypothèse. À moyen terme, nul ne sait où le joueur formé à Rennes évoluera, la saison prochaine. Il sera libre comme l'air à compter du 1er juillet.

Et pourrait bien rebondir au PSG. «Il semble qu'il (Dembélé, ndlr) ait un accord avec un autre club et je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais nous allons étudier l'intérêt de ce club», a déclaré Joan Laporta, lors d'une récente conférence de presse. D'après les informations de Mundo Deportivo, la direction catalane soupçonnerait que ce club soit le PSG. Dans les ultimes heures du marché des transferts, déjà, des rumeurs avaient évoqué un possible transfert du natif de Vernon vers la formation francilienne, sans que cela ne soit suivi d'effet. Un accord «secret» aurait donc, néanmoins été trouvé, dans l'optique d'une arrivée, l'été prochain. Le média espagnol précise que les Parisiens souhaiteraient enrôler l'ancien du Borussia Dortmund pour pallier l'absence de Kylian Mbappé, dont un départ libre après le 30 juin 2022 paraît inéluctable.

Faire venir Dembélé, dès cet hiver, aurait nécessité de débourser une indemnité de transfert et cela n'aurait pas eu beaucoup de sens, eu égard au secteur offensif pléthorique à disposition des vice-champions de France. Selon des sources proches de l'international français contactées par MD, la piste menant au PSG serait ainsi la plus probable. La possibilité de rallier la Premier League, un championnat qui plairait à l'actuel Blaugrana, ne serait pas non plus à écarter. Et ce, même si Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, a révélé n'avoir «pas eu de contact avec Ousmane Dembélé», qu'il avait eu sous ses ordres au BvB.