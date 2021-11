Longtemps annoncé sur la piste de Raheem Sterling, le FC Barcelone a finalement jeté son dévolu sur Ferran Torres (21 ans, 4 matchs et 2 buts en Premier League, cette saison) à Manchester City. Un intérêt apparemment réciproque, puisque le club catalan aurait déjà trouvé un accord de principe avec l'Espagnol, sous contrat jusqu'en 2025. Mais le plus dur reste à faire, prévient le quotidien Sport, qui affirme que les Mancuniens ne feront aucun cadeau sur ce dossier.

Le pensionnaire de Premier League attendrait une offre concrète du Barça pour entamer de réelles discussions.

Les Blaugrana, prêts à investir malgré leurs difficultés financières, sont donc loin de la finalisation pour Ferran Torres, qui devrait coûter plus que les 25 millions d'euros dépensés pour son transfert à l'été 2020.