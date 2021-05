Quelques années auparavant, du temps de l'ex-président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua, l'Algérie jouissait d'une aura aussi importante à l'échelle régionale (UNAF-Afrique du Nord), (UAFA-Union arabe) que sur le plan continental (CAF), et voire mondiale (FIFA). Aujourd'hui, le constat est là: le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), dirigé par le président de l'instance continentale, le Sud-Africain Patrice Motsepe, a désigné au cours d'une réunion tenue à Kigali (Rwanda), les présidents et vice-présidents des commissions permanentes de la CAF, comme l'a si bien indiqué le dernier communiqué publié mardi sur son site officiel. Et il se trouve qu'en parcourant la liste de la CAF, on remarque qu'aucun Algérien ne s'y trouve. L'une des principales retombées de la gestion de la FAF réside dans cet état de fait.

C'est l'ennemi juré du président Raouraoua, à savoir le Marocain Fouzi Lekjaâ qui a bénéficié de cette situation. Des pays maghrébins, le Maroc est connu pour son hostilité à tout ce qui est algérien, alors que la Tunisie et particulièrement le président de la Fédération de ce pays a plutôt choisi son intérêt personnel. Ce qui explique qu'on retrouve du côté de l'Union nord-africaine de football (UNAF) l'absence criarde de l'Algérie dans les commissions. Ainsi, le président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Lekjaâ, est président de la Commission des finances, soit sa spécialité. Par contre, on retrouve le président de la Fédération tunisienne, à la présidence de la commission médicale Wady Jarry, soit également sa spécialité puisqu'il est médecin de profession. Et là, il faut surtout aussi noter que dans cette même commission, il y a la vacance temporaire d'un vice-président.

On remarque parfaitement que suivant cette liste dévoilée par l'instance, aucun représentant algérien ne figure à la tête de l'une des neuf commissions permanentes de la CAF. Le Comité exécutif «a ratifié les décisions de nominations du comité d'urgence, prises sur proposition du président», précise la même source.

Pour rappel, le Sud-Africain, Patrice Motsepe, unique candidat, avait été élu par acclamation à la tête de la CAF, le vendredi 12 mars dernier, lors de la 43e assemblée générale de l'instance continentale, tenue à Rabat (Maroc). Et le fait que cette élection s'est déroulée au Maroc, l'absence totale de l'Algérie est due à la pression des Marocains et au travail des coulisses sans oublier l'argent du Royaume mis à la disposition de Lekjaâ pour barrer la route à l'Algérie et à l'Algérie, uniquement.

L'histoire retiendra donc que sous la gestion de la FAF par Kheireddine Zetchi, l'Algérie a perdu ses places au sein des présidences et vice-présidences des Commissions de la CAF.

Le chantier du nouveau président de la FAF, Charaf-Eddine Amara est très vaste pour que l'Algérie recouvre la place qui lui sied à l'échelle continentale ou sur le terrain, Djamel Belmadi et ses joueurs ont placé le pays sur le toit de l'Afrique.



Composition des commissions:

Commission des finances:

l Président: Fouzi Lekjaâ (Maroc)

l Vice-président: Andrew Kamanga (Zambie)

Commission d'organisation de la CAN:

l Président: Patrice Motsepe (Afrique du Sud)

l Vice-président: Augustin Emmanuel Senghor (Sénégal)

l Vice-président: Amaju Melvin Pinnick (Nigeria)

Commission d'organisation du CHAN:

l Président: Seidou Mbombo Njoya (Cameroun)

l Vice-président: Moses Magogo (Ouganda)

Commission d'organisation des compétitions interclubs et de la licence des clubs:

l Président: Ahmed Yahya (Mauritanie)

l Vice-président: Maclean Letshwiti (Botswana)

l Vice-président: Djibrilla Hamidou Hima (Niger)

Commission d'organisation des compétitions jeunes:

l Président: Suleiman Waberi (Djibouti)

l Vice-président: Pierre Alain Mouguengui (Gabon)

l Vice-président: Moustapha Ishola Raji (Libéria)

Commission d'organisation du football féminin:

l Président: Kanizat Ibrahim (Comores)

l Vice-président: Isha Johansen (Sierra Leone)

Commission de développement du futsal et du beach soccer:

l Président: Sita Sangare (Burkina Faso)

l Vice-président: Abdiqani Said Arab (Somalie)

Commission des affaires juridiques et des associations nationales:

l Président: Augustin Emmanuel Senghor (Sénégal)

l Vice-président: Elvis Chetty (Seychelles)

Commission médicale:

l Président: Wady Jarry (Tunisie)

l Vice-président: temporairement vacant