Mehdi Abeid, l'international algérien d'Al-Nasr, a répondu à l'ancien arbitre français, Tony Chapron, au sujet de la dernière sortie médiatique de Djamel Belmadi. «Et vous, monsieur Chaperon, n'avez- vous pas eu recours à la violence lors du match Nantes-Paris, a confié le milieu de terrain dans un récent tweet. Niveau médiocrité on peut pas tomber plus bas. En insultant Djamel de médiocre, c'est tout un pays et une équipe que vous irritez, avez- vous seulement regardé le match?», a posté le joueur. Pour rappel, Chapron avait qualifié le sélectionneur national de «médiocre» à cause des propos de ce dernier sur l'arbitrage de Gassama lors des barrages retour de la Coupe du monde contre le Cameroun (1-2).