Le président de l'union sportive El-Biaroise (USEB), Abderrahmane Bouzid est le seul candidat au poste de président de la Fédération algérienne de golf (FAG), dont l'assemblée générale élective (AGE) aura lieu, jeudi prochain, au siège du Comité olympique et sportif (COA) à Ben Aknoun (17h00), a appris l'APS lundi, auprès du secrétaire général de l'instance fédérale, membre de la commission de candidatures et celle de recours. «La commission de candidatures a clôturé l'opération de la réception des dossiers des postulants. Après avoir terminé leurs études, elle en a retenu une seule candidature pour le poste de président, celle de Abderrahmane Bouzid, et 6 pour le bureau exécutif», a indiqué à l'APS, le SG de la FAG, Salim Loukili. Les 6 candidats pour le bureau exécutif sont: Omar Bounafaâ (Club de Bouzaréah), Samir Boumzil (Abtal Mohammadia), Noureddine Mousli (Club Gué de Constantine), Mourad Benmansour (Club Dar El-Beida), Mohamed Réda Soltani (Chabab Mohammadia) et Aïssa Zordane (Athmansor/ Bouira).