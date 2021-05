L'Algérienne Chérine Abdellaoui s'est offert la médaille d'or du Grand Prix de para-judo de Bakou (Azerbaïdjan), en battant l'Ouzbek Salaeva Sevinch, mardi en finale de la catégorie des 52 kg du tournoi. Dans un combat qui est allé jusqu'au temps additionnel, Chérine Abdellaoui (5e mondiale) a eu le mérite de dominer Sevinch, une redoutable adversaire classée 3e à l'échelle mondiale. Plus combative et solide sur le tatami, l'Algérienne a contraint son adversaire à défendre, ce qui lui a coûté, à chaque fois, un shido (avertissement) pour atteindre les trois cartons jaunes qui ont offert à Abdellaoui la médaille d'or. Exemptée du 1er tour dans un concours ayant regroupé 13 concurrentes, Abdellaoui a eu à se mesurer à trois judokates: la Japonaise Ishi Ayumi, l'Allemande Brussig Ramona qu'elle a battue avec un ippon en demi-finales et donc Salaeva Sevinch. Les médailles de bronze de la catégorie ont été partagées par Fujiwara Yui (Japon) et Safarova Basti (Azerbaïdjan). Pour sa part, l'athlète algérien, Ishak Ouldkadour, a pris la 5e place dans la catégorie des -60 kg ayant regroupé 20 concurrents. Le parcours des deux autres judokas algériens, Sid Ali Lamri (-66 kg) et Mehdi Meskine (-73 kg), a été en-deçà des attentes, puisqu'il s'est arrêté au second tour de la compétition. Malgré sa bonne entame de tournoi et une victoire face au Russe Rudenko Victor, Lamri s'est fait sortir par le Géorgien Gamjashvili Giorgi,2e au classement mondial, alors que Meskine a battu le Portugais Goncalves Ruben avant de tomber face au leader mondial de la catégorie, l'Allemand Kornhass Nikolai. 38 pays représentés par 187 athlètes dont cinq Algériens prennent part au Grand Prix de para-judo de Bakou, avant-dernière compétition qualificative aux Jeux paralympiques de Tokyo (24 août - 5 septembre 2021). La dernière compétition qualificative aura lieu en juin en Angleterre.