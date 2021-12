Les karatékas algériens se sont qualifiés pour 6 finales des épreuves de la 1ère journée des championnats d'Afrique toutes catégories, qui ont débuté, ce vendredi au Caire (Egypte), alors que Abdelhakim Haoua a décroché la médaille de bronze en kata individuel. La première médaille algérienne en seniors a été l'oeuvre de Abdelhakim Haoua, qui s'est adjugé la médaille de bronze en kata individuel, alors que la sélection algérienne composée de Haoua Abdelhakim, Lakrout Samir et Ouites Mouaad s'est qualifiée en finale de kata par équipes. En kumité, Fouad Benbara (-67 kg) s'est hissé en finale et combattra pour l'or face au N.2 mondial, l'Egyptien Ali Saoui. En seniors dames, Kamilia Hadj Saïd s'est qualifiée pour la finale de kata individuel et affrontera l'Egyptienne Hicham Aya, de même que la sélection nationale féminine composée de Aïcha Narimène Dahleb, Kamilia Hadj Saïd et Riyane Selakdji qui défiera l'Egypte en finale. Chez les juniors, Youcef Ziad (kata individuel) et l'équipe masculine se sont également qualifiés pour les finales de leurs spécialités respectives. En cadets, l'Algérie a obtenu deux médailles (1 argent, 1 bronze) dans les épreuves de kata. La breloque en argent a été décrochée par Lamis Guessoum, alors que celle en bronze par Mohamed Loucif. Par ailleurs, l'Algérien Mohamed Tahar Mesbahi a été réélu à la tête de l'Union des Fédérations africaine de karaté (UFAK), à l'issue du Congrès électif tenu jeudi au Caire (Egypte), en marge des championnats d'Afrique, toutes catégories, qui ont débuté, vendredi, en présence du président de la Fédération mondiale (WKF), l'Espagnol Antonio Espins. Unique candidat à sa propre succession, Mesbahi présidera pour un nouveau mandat (2021-2024), l'UFAK dont il avait pris les destinées en 2007 à Alger. A la tête de la Fédération algérienne de Karaté de 2000 à 2009, Mohamed Tahar Mesbahi, ancien champion d'Algérie pendant plus de 10 ans, avant d'occuper les postes d'entraîneur et de manager, est également 2e vice-président de l'Association des Confédérations sportives africaines (ACNOA), 1er vice-président de l'Union des Confédérations sportives africaines (UCSA) depuis 2015, mais aussi vice-président à la Fédération mondiale de karaté (WKF).