Primo, il est temps d'effectuer une halte, afin d'évaluer l'énorme boulot du staff technique dirigé de main de maître par ce diablotin de Djamel Belmadi, et tirer vers la «bande d'urgence les Fennecs», afin de les préserver du profond mal qui ronge comme un cancer, planté en plein corps sain, dans notre football!

Ensuite, le football étant depuis belle lurette, un phénomène social, il serait intéressant pour les décideurs de s'occuper un peu mieux de ce secteur, «l'Etat se doit de se pencher sur les louches activités des mauvais-nocifs-acteurs de la discipline, des acteurs à surveiller comme le lait sur le feu! Et donc, ces acteurs sont à éloigner, à défaut d'éliminer, tels des parasites, et des acridiens, totalement de l'environnement du foot! » Comment s'y prendre? Facile à dire qu'à faire! Avant toute chose, il est impératif pour l'Etat, d'alimenter anarchiquement des caisses sans fond, par l'octroi de «subventions» se chiffrant par milliards de DA, et pratiquement «jetés» dans les regards de nos routes nationales! Il faudra imiter sans honte le secteur privé qui ne s'est pas embarrassé de freiner la «distribution» de centimes qui se volatiliseront, sitôt encaissés! Chaque ville doit prendre en charge son équipe-fanion! La mairie du coin est responsable de l'évolution et des succès de son team! Le temps des marches «téléguidées» pour réclamer une société nationale, est révolu! «Vous savez, monsieur? Le soutien des prix des produits, de première nécessité a créé depuis très longtemps, une caste de privilégiés indétrônables! Cessons de répéter les mêmes erreurs! Occupons-nous plutôt des enfants des quartiers et douars isolés des centres urbains «chics». Parlons juste et vrai à ces gosses. Expliquons qu'on ne peut distribuer une richesse improductive à des personnes qui ne possèdent aucun programme, aucun projet digne de relever le niveau de quelque discipline qui soit!

Et lorsque nous écrivons les verbes: expliquer, parler, dire, informer, faisons le correctement. Tenez un exemple effarant de communication exécrable en évoquant les pays africains du Sahel, du Sud, de l'Est, ou de l'Ouest, certains commentateurs, journalistes, anciens joueurs ne vous diront jamais: «Le MC Alger a joué le match aller en Ouganda, en Tanzanie ou en Gambie, mais en...

«Afrique» et évitent ainsi de nommer de quel pays il s'agit, c'est à croire que le MC A, l'ES Sétif, le CR Belouizdad ou le MC Oran se trouvent en... Sardaigne ou en Andalousie! Alors, le meilleur moyen d'éviter ces bêtises c'est de nommer franchement le Nigeria, le Burundi ou encore le Sénégal!

Et là, la faute revient aux «aimés» qui paraphrasent les, «fringaouis» ou les «Gaulois» qui parlent de l'Afrique comme si ce continent leur appartenait encore! Il nous appartient

d'utiliser les termes «décolonisés».