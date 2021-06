La JS Kabylie qui s'est imposée, dimanche dernier, en demi-finale (aller) de la coupe de la CAF, disputée au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé (2-1), est appelée ce soir, au stade du 5-Juillet (Alger), à confirmer et se qualifier en finale de cette compétition continentale qu'elle a déjà remportée par le passé à trois reprises. En effet, c'est ce soir et plus précisément à partir de 20h que les joueurs de l'entraîneur français Denis Lavagne tenteront de se qualifier en finale face à cette équipe de Coton Sport de Garoua, qui, finalement n'a plus rien à perdre.

D'ailleurs, le coach des Canaris, lui-même, le précise, mais non sans avertir ses joueurs, pour ne pas tomber dans la facilité, quelques jours après avoir gagné la première manche à Yaoundé. «L'adversaire n'aura rien à perdre, il viendra avec l'intention de refaire renverser la vapeur. Il faudra bien maîtriser notre sujet», a estimé Lavagne avant d'ajouter que «les joueurs doivent apprendre à jouer avec la pression du résultat, ils ont fait un bon parcours jusque-là». «Je pense qu'ils ont une expérience supplémentaire pour éviter les erreurs commises notamment lors du match retour des quarts de finale à Tizi Ouzou face au CS Sfax (1-1, Ndlr)», a indiqué le coach des Canaris sur la chaîne YouTube du club.

D'ailleurs et pour bien préparer ce match retour décisif, l'équipe de la Kabylie est entrée en stage bloqué, vendredi dernier, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. La Fédération algérienne (FAF) a tenu à mettre à la disposition de la JSK ce centre, habituellement réservé aux différentes sélections nationales, «pour lui permettre de préparer ce rendez-vous crucial dans les meilleures conditions». Par ailleurs, et jusqu'au moment où on mettait sous presse, hier, la direction de la JSK attendait toujours la réponse du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), relative à sa demande formulée aux autorités pour une jauge de 2000 supporters, en vue de cette seconde manche, à la suite de l'accord donné par la CAF de permettre à 10.000 supporters d'assister aux rencontres des demi-finales. «On aimerait bien bénéficier d'un certain nombre de billets qui seront destinés essentiellement à nos sponsors», a affirmé à l'APS le directeur sportif de la JSK Kamel Abdeslam. D'ailleurs, les Lions du Djurdjura ont effectué, hier, à partir de 17h, une dernière séance d'entraînement au CTN dans la perspective de permettre au staff technique d'effectuer les derniers réglages en fonction des paramètres enregistrés, au cours du parcours, jusque-là, sans faute de l'équipe et surtout par rapport au match aller contre cette même équipe camerounaise.

D'aucuns savent bien que les joueurs de Coton Sport vont jouer leur va-tout ce soir. L'attaquant Lambert Araina va jusqu'à provoquer les Canaris en déclarant: «Je marquerai à la première occasion.» Ceci, alors que son coéquipier, le milieu de terrain Felix Oukiné, insiste en indiquant: «La qualification, on y croit toujours.» Par ailleurs, les responsables camerounais mettent aussi la pression en allant jusqu'à saisir la CAF pour changer le trio d'arbitre tunisien désigné par l'instance africaine de football pour diriger ce match décisif.

Ce que la CAF ne ferait pas bien évidemment. Et à propos de ce match, le président de la JSK, Cherif Mellal a réaffirmé que son équipe n'est toujours pas encore en finale. «À 90%, on s'attend à ce que le match soit difficile. Il faut qu'on le prenne très au sérieux, car le Coton Sport fera tout pour repartir avec la qualification. On doit se méfier donc de cette équipe», prévient-il.

À rappeler que dans l'autre demi-finale de la compétition, les Marocains du Raja de Casablanca recevront leurs homologues égyptiens de Pyramids FC, avec l'intention de valider leur billet pour la finale (0-0 au Caire). Enfin 90 minutes séparent la JSK de sa finale, 19 ans après la dernière en date.