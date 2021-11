Alors que le match Djibouti - Algérie, comptant pour la 5e journée (Gr.A) du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, se jouera le vendredi 12 novembre en Egypte (14h), celui entre l'Algérie et le Burkina Faso est fixé, officiellement, au 16 du mois en cours au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Avant ce 2e rendez-vous, la Fédération burkinabè de football demande à la FAF de changer le lieu de domiciliation. En effet, dans une première lettre de la Fédération burkinabè à la CAF, celle-ci indique que «la rencontre Algérie-Burkina Faso pour la 6è journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 va se dérouler dans un contexte qui rappelle le contexte du match qui avait opposé les deux pays lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2014».

Et là, la Fédération burkinabé de football a tenu à rappeler qu'en 2013, son équipe avait été l'objet de tracs aux fins qu'elle n'aborde pas le match dans des conditions propices à la performance, dont des nuisances sonores, toute la nuit durant aux abords de son hôtel, des embouteillages créés, sciemment sur la voie d'accès au stade, des jets d'objets contre les buts du Burkina et les joueurs empêchés de quitter l'hôtel pour une fouille au prétexte que les couverts et les serviettes de chambre n'étaient pas au complet...».

Après ce rappel, la Fédération burkinabè demande à la CAF: «Nous vous saurons gré des dispositions appropriées qu'il vous plaira de faire prendre pour la sécurité de la délégation du Burkina Faso en Algérie et surtout pour le déroulement du match dans le fair-play, l'esprit sportif, la quiétude et la préservation des chances de chacune des équipes...». Dans une seconde lettre, la Fédération burkinabè réécrit à la CAF: «Par lettre N°2021-0652/FBF/SG du 14 octobre 2021, nous avons attiré l'attention sur la non-conformité de la pelouse du stade de Blida...», avant d'ajouter que «du constat établi, dicté par le souci de préserver la santé et l'intégrité physique des acteurs et également de garantir la qualité du spectacle, nous constatons que notre requête n'a pas obtenu gain de cause. Du constat établi et des informations toujours en notre possession, le stade de Blida n'est pas conforme aux exigences édictées par la CAF et la FIFA et rien n'a été entrepris dans ce sens». Or, tous les problèmes qui ont été posés au sujet de la pelouse du stade ont été bien réglés.

D'ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, a affirmé que le stade Mustapha-Tchaker est déjà prêt pour accueillir le match de l'EN, face au Burkina Faso. Par la suite, le président de la Fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara, a effectué une visite au stade de Blida pour s'enquérir de la disponibilité de cette infrastructure et du bon état de sa pelouse en vue de cette rencontre.

Amara a saisi l'occasion pour s'entretenir avec les techniciens qui lui ont confirmé que cette infrastructure est bien prête et opérationnelle pour les prochains matchs des Verts. Ce qui contredit, parfaitement, les dires et les constats fallacieux que la Fédération burkinabè voudrait faire croire aux responsables de la CAF pour changer le lieu de domiciliation.