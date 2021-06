Cette saison footballistique est à classer une bonne fois pour toutes dans la catégorie des oubliettes. N'étaient-ce le leaderchip provisoire de l'Entente de Sétif, la présence des petites localités en championnat «une», on ne retiendrait rien! Du pousse-ballon, des courses effrénées et, heureusement, un huis clos dû à sa Seigneurie «Covid-19», (tiens, le 19 nous rappelle étrangement, Sétif, la 19e wilaya du pays), des contestations de décisions émanant de partout, des suspensions non dissuasives, un niveau technique exécrable, à part des étincelles sans lendemain, allumées par des stars qu'on compterait sur les doigts d'une seule main, et des matchs à oublier sitôt le coup de sifflet final donné, sinon rien à retenir! Oh! Il est vrai que l'on comptait beaucoup sur les coupes africaines! À part la valeureuse JS Kabylie, nous n'avons eu aucune petite satisfaction. Le CR Belouizdad, le MC Alger et l'ES Sétif ont été stoppés net et renvoyés au cours primaire! Si l'on mettait de côté, les gars des Hauts-Plateaux de l'Est algérien, qui ont présenté de jeunes joueurs encore au stade de l'apprentissage, donc, très tendre devant le gros appétit des Africains, les deux autres teams n'ont aucune excuse! Le train est renvoyé en gare et à la saison prochaine, laissant les malheureux fans sur leur faim! Pour le moment, et pour la première fois, le titre et le podium se jouent entre des équipes de l'Est, du Sud-Ouest et de l'Ouest! L'Entente, la JSS et le MCO s'accrochant allègrement à la locomotive et les traditionnels patrons de la nationale, regardent le train filer vers les cimes d'une gloire peut-être hors les nuages gris du ciel algérois! Les supporters des clubs qui ne savaient même pas qu'Oued-Sly se trouvait dans la wilaya de Chlef, auront l'occasion de faire ample connaissance avec un «douar» perdu dans les plaines et les monts du Chélif, lorsque leurs équipes affronteront cette jeune et très ambitieuse équipe, qui se situe à cheval sur le centre et l'ouest du pays. Tout comme Magra, cette localité fera parler d'elle, car avec de jeunes dirigeants qui n'ont rien à voir avec ceux des anciens clubs marqués ou pas encore du sceau de la honte, comme par exemple l'achat et la vente de résultats positifs, d'arbitres véreux, de faux, et autres machinations diaboliques pour empêcher une équipe d'accéder. Il faut, néanmoins, citer les ex-grandes équipes qui font tout à la régulière, pour avoir d'excellents résultats, cette saison. Il y a encore ces teams qui luttent férocement pour se maintenir. Encore heureux qu'il n'y ait pas eu de scandales où des équipes y sont mêlées! Malheureusement, le tableau le plus sombre reste celui des coaches. Combien d'entraîneurs ont été installés en grande pompe et repartis sous d'autres cieux par la petite porte, oreilles basses, et nous écrirons, «la queue entre les jambes»! Nos pensées vont surtout vers les entraîneurs étrangers venus pour des projets sportifs, et refoulés sitôt deux ou trois résultats négatifs alignés! Nous avons vécu pire situation: un entraîneur fut remercié après une bonne série de résultats appréciables! Allez comprendre quelque chose! La lessive vient d'avoir lieu au Mouloudia, qui a envoyé chez eux, quatre lurons qui ont été surpris en pleine infraction qui ne va pas avec les principes cardinaux du doyen! Med Mounir T. et Aniss, deux jeunes fans des Vert et Rouge du vaste et superbe «Plateau des Annassers-Kouba» (Alger) nous ont certifié que «ces bonhommes ne vont pas chômer, et qu'au contraire, ils doivent déjà avoir été contactés par plusieurs concurrents!» Entre-temps, d'autres bons entraîneurs, n'ont pas encore eu la chance d'être appelés à la rescousse. La «nouvelle-ancienne» équipe de la FAF, vient de commencer à travailler. Laissons-lui le temps de le faire! La jalousie, l'envie, la haine de l'Autre, le mépris contre les compétents, la distribution gratuite des coups bas (n'est-ce pas les malheureux fans des Koubéens?) Et cessons une bonne fois pour toutes de taquiner les entraîneurs bien armés, surtout le jeune Djamel Belmadi, le patron de l'Equipe nationale, qui sait très bien où il va, et surtout les voies et moyens à utiliser! Même les voix des «doyens» des critiqueurs dont la langue reste longuement pendue, n'y peuvent rien! Même les voix des retraités du foot, qui ne parlent que pour ne rien expliquer, sauf bien entendu, régler leurs comptes aux entraîneurs qui ont jalousement fait leurs boulots! Après tout, la liberté d'expression existe bel et bien, mais jamais la liberté d'insulter, d'injurier et de diffamer! Que chacun s'occupe de ses brebis, et le troupeau sera bien gardé!