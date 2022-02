Le double champion d'Algérie en titre, le CR Belouizdad, disputera, aujourd'hui, son match face à l'équipe botswanaise de Jwaneng Galaxy FC, à partir de 17h, au stade de Francistown, pour le compte de la 3e journée du groupe «C» de la Ligue des Champions d'Afrique. La Confédération africaine de football a désigné un trio arbitral camerounais sous la direction de Ngwa Blaise Yuven, pour diriger ce match. Le directeur de jeu camerounais, Yuven, sera assisté de ses deux compatriotes, Elvis Noupue et Menye Mpele Rodrigue. Les joueurs du coach brésilien des Rouge et Blanc, Marcos Paqueta, restent sur 2 matchs nuls dans cette compétition, et ce, face à 2 clubs tunisiens. En effet, le match entre le CRB et l'ES Sahel a été sanctionné par un nul vierge, alors que la 2e rencontre des Belouizdadis les a vu être tenus en échec à domicile par l'autre représentant tunisien, l'ES Tunis (1-1) au stade du 5-Juillet d'Alger. Après un furtif coup d'oeil au classement du groupe, on constate que l'ES Tunis est leader avec un total de 4 points, alors que le CR Belouizdad et l'ES Sahel occupent conjointement la 2e place avec un total de 2 points chacun alors que l'équipe botswanaise de Galaxy est à la dernière position avec un seul point. En d'autres termes, les joueurs du Chabab n'ont pour le moment pas encore enregistré le moindre succès dans cette compétition continentale. Avant d'aborder cette rencontre décisive, les Belouizdadis sont pleinement concentrés et surtout déterminés à revenir avec un résultat positif, car en cas de défaite, le Chabab serait beaucoup plus proche d'une élimination. Avant son déplacement au Botswana, le staff technique du CR Belouizdad a effectué 2 jours de préparation à Alger avant de s'envoler, mercredi dernier, en direction du Botswana à bord d'un avion spécial. La délégation du Chabab est arrivée vers les coups de 16h10 locale, soit 15h10 algérienne après un périple qui a duré pas moins de 10 heures. Dès leur arrivée à l'hôtel Cresta, les joueurs se sont reposés avant d'effectuer leur première préparation consacrée uniquement sur la récupération, avant les autres séances de travail technique et tactique les jours suivants pour être prêts aujourd'hui. Sur le plan de l'effectif, et compte tenu des observations du staff technique lors des 2 matchs de l'équipe, quelques changements ne seront donc pas du tout une surprise dans la perspective de revenir avec un bon résultat. Sachant que Chemseddine Nessakh et Larbi Tabti sont forfaits pour cause de blessure. Surtout que ce sont les deux premiers à l'issue de cette phase de poules qui se qualifient pour les quarts de finale. Et là, il est important de faire remarquer, qu'à la vue du classement actuel de l'équipe, les gars du CR Belouizdad n'ont plus rien à perdre et doivent donc risquer pour tenter une victoire. Paqueta, un coach brésilien qui est toujours adepte de l'offensive, devrait sûrement demander à ses joueurs de jouer l'attaque à outrance, selon l'évolution du score. Enfin à noter par ailleurs, que pour le compte de cette même 3e journée et pour ce même groupe «C», le club de l'ES Tunis reçoit son compatriote de l'ES Sahel.