Après deux défaites et un match nul du MC Alger, en ce début de la nouvelle saison 2022-2023 et le limogeage du coach bosnien, Faruk Hadzibegic, le président Hadj Redjem est toujours à la recherche d'un nouveau coach pour les Vert et Rouge. «On n'a pas encore tranché. Je ne vous cache pas que plusieurs entraîneurs nous ont été proposés, mais on n'a encore rien décidé...», a-t-il déclaré. Et c'est ce qui explique pourquoi, c'est le coach adjoint du club, Mounir Lehbab qui dirigera l'équipe pour son match à domicile face à Magra, ce vendredi, dans le cadre de la 4e journée du championnat. Cette rencontre d'importance pour le Mouloudia pour éviter la crise, se jouera au stade de Dar El Beïda et non à Rouiba, où elle était initialement prévue. La cause de ce changement de domiciliation est juste le fait que les responsables du Mouloudia ont estimé que la pelouse du stade de Rouiba est en mauvais état. Et le choix est donc porté sur le stade de Dar El Beïda, après accord avec l'APC de ladite commune. Ce stade est doté d'un tartan et là, les joueurs du Mouloudia d'Alger seront bien sous pression, avec un coach intérimaire, et surtout qu'ils se présenteront avec la peur au ventre devant une équipe du NC Magra, capable du meilleur comme du pire. Cette rencontre serait, en quelque sorte, un très sérieux test pour les joueurs afin de montrer ce dont ils sont capables devant cette équipe de Magra qui n'accuse qu'un seul point de retard sur les Vert et Rouge (2 points contre 1 point). Le Mouloudia est à la 11e place et Magra à la 12e position. Un quatrième faux pas du Mouloudia d'Alger et ce sera la grande crise et donc l'attente d'une «révolution» dans le staff technique, sans oublier, la direction du club qui n'arrive pas à trouver le coach qu'il faut à une équipe aussi historique que prestigieuse qu'est le Mouloudia Club d'Alger. Encore faut-il bien faire remarquer, que le coach intérimaire, Lehbab, n'aura pas de grosse responsabilité en cas d'échec, car, il n'a jamais été investi en tant que coach principal, en dépit de ses compétences. Ceci dit, le coach actuel des Vert et Rouge a, par contre, un avantage: celui de connaître les joueurs et leurs capacités, puisqu'il a fait toujours partie du staff avec les anciens coachs dont le dernier est Hadzibegic. Et comme c'est pour la première fois que les joueurs du MCA vont évoluer devant leurs propres supporters et la présence du public (8000 spectateurs prévus) est une arme à double tranchant... Le coach Lehbab a pris ses précautions en visionnant le dernier match de Magra lorsqu'elle a accueilli l'ES Sétif. Pour le match de ce vendredi, l'attaquant nigérian du MCA, Victor Mbaoma annonce: «Je ferai tout pour marquer mon premier but et surtout empocher les trois points de la victoire, qui seront d'importance pour la suite de notre parcours». Son coéquipier, l‘autre attaquant, Chouïb Debbih, verse dans le même sens, en déclarant, pour sa part qu'«aucun point ne sera plus cédé. Incha'Allah on réussira à arracher une victoire lors de la prochaine journée qui libérera le groupe et qui ferait surtout plaisir à nos supporters». Quant au coach intérimaire des Vert et Rouge, il déclare: «Nous n'avons plus droit à l'erreur, on doit gagner coûte que coûte ce match pour reprendre confiance et surtout se réconcilier avec les supporters.»