L'entraîneur de la sélection du Burkina Faso, Kamou Malou, a estimé que la qualification au dernier tour des éliminatoires du Mondial-2022 est toujours possible, malgré le nul concédé par les Etalons, face au Niger (1-1), ce vendredi à Marrakech (Maroc), pour le compte de la 5e journée. «La qualification est toujours possible. C'est le football, on va prendre cela avec philosophie. On va jouer crânement nos chances en Algérie. Même si on gagnait ici, il fallait qu'on aille gagner à Blida. Le problème reste entier. Seulement qu'on part sur le plan mental, un peu diminué sinon, c'est toujours la même chose», a déclaré Malo. La rencontre face au Niger était un match piège. Le coach des Etalons l'a appris à ses dépens. S'il s'attendait à cette situation en martelant à plusieurs reprises que match le plus important était celui-là, Malo n'a pas pu éviter le piège. «On était face à une équipe qui était venue pour brouiller les cartes. J'avais des appréhensions sur ce match parce que tout le monde se projetait sur le match prochain, alors qu'il fallait passer d'abord par cette étape. On n'a pas pu sortir le match d'Algérie dans la tête. On a cru que ça c'était un match facile», a t-il constaté avec regret. Après le match nul (1-1) contre le Niger, aucun calcul n'est possible pour les Etalons. Le Burkina Faso doit à tout prix s'imposer pour obtenir sa qualification pour les matchs de barrages de la Coupe du monde 2022. Pour l'entraîneur, l'objectif reste inchangé: gagner pour se qualifier. De son côté, le capitaine des Etalons, Issoufou Dayo, ne s'avoue pas vaincu, en dépit du nul concédé à la surprise générale, ce vendredi. «On a fait un match nul. On va se concentrer sur le match à Blida (ndlr, contre l'Algérie). On n'a pas le choix que d'aller gagner à Blida», explique Issoufou Dayo. Pour lui, il faut prendre l'exemple sur la prestation contre le Niger: «Le Niger a montré, ce soir, que dans le foot, tout est possible. Ils ont joué un beau match. La finale, dont on parle contre l'Algérie, c'est à nous d'aller montrer que dans le football, il y a beaucoup de surprises.». «On a joué, on n'a pas pu concrétiser nos occasions. Le Niger l'a fait. On a essayé de revenir avec un but (ndlr. Les Etalons ont égalisé sur un penalty par Issoufou Dayo). Dans les dernières minutes, on a essayé de pousser. On n'a pas pu marquer. L'état d'esprit est bon. Tout le monde est bien. Il n'y a pas à accuser quelqu'un. C'est la performance de tout un groupe. On est solidaire. On se serre les coudes. On va aller jouer à Blida avec beaucoup de courage», a- t-il assuré.