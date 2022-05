Fin de suspense dans le championnat national de volley-ball. Grand favori à sa propre succession, le NRBBA continue de dominer la balle au filet algérienne d'une main de fer. La meilleure équipe algérienne de cette dernière décennie a tenu son rang, tout au long de l'exercice actuel, et boucle ainsi son exceptionnelle saison avec une victoire nette et sans bavure arrachée face à son concurrent direct pour le titre, la JSC Ouled Adouane, en l'occurrence. Pour cette grande répétition de la finale de la coupe d'Algérie, prévue le 21 mai prochain à Chlef entre ces deux protagonistes, les Bordjiens ont annoncé la couleur. Dans ce derby des Hauts- Plateaux, les coéquipiers de Amine Oumessad n'ont laissé aucune chance à leur adversaire, notamment lors des deux premiers sets (25-23, 25-20). Les protégés du président Redah Bouima ont tenté de renverser la vapeur lors du 3e et dernier set (27-25), mais la réussite n'était pas au rendez-vous. Avec 18 points à son actif, le NR Bordj Bou Arréridj ne peut plus être rattrapé, alors que la JSCOA recule de la 2e à la 4e place (11 pts). Après 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, le NRBBA poursuit son hégémonie et rafle un 9e titre de champion. Les camarades de Amir Kerboua vont maintenant se focaliser sur l'épreuve populaire, une compétition qui n'ont plus remporté depuis 2017. «Nous avons dominé le volley-ball algérien durant cette dernière décennie. Cette victoire est celle de la direction dirigeante, du staff technique ainsi que des joueurs. La saison a été très longue et très dure et nous avons respecté les adversaires durant toutes les phases du championnat pour récolter enfin le fruit de notre labeur», a déclaré le coach du NRBBA, Abdelbaki Dif. «À présent, notre objectif sera de jouer le doublé. Nous allons tout donner pour remporter la coupe d'Algérie et atteindre notre objectif», a-t-il ajouté.

Dans les autres résultats de cette avant-dernière journée de la saison, le WA Tlemcen s'est imposé face au NC Béjaïa (3-1), l'ASV Blida a battu l'ES Tadjenanet (3-0), tandis que le MC Alger a pris le meilleur sur le PO Chlef (3-1).