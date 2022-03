Le parc de l'entreprise locale des transports publics d'Oran devra être renforcé par quelque quatre-vingts nouveaux bus, en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) qu'abritera la ville l'été prochain, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya. La même source a indiqué que la demande soumise au ministère des Transports à cet égard a été approuvée, en attendant le début de l'opération. Le besoin de renforcer le secteur des transports urbains dans la capitale de l'Ouest se fait de plus en plus sentir, en raison de la vétusté de nombreux bus alors que d'autres sont souvent en panne, ce qui a impacté négativement les prestations fournies aux citoyens dans ce domaine, a-t-on souligné.

Les services de la wilaya, ainsi que les responsables de l'entreprise locale des transports urbains veulent profiter de la manifestation sportive méditerranéenne afin d'améliorer les conditions de transport des citoyens et des hôtes d'Oran attendus pour assister aux JM et aux diverses activités culturelles programmées pour la circonstance.

Dans le même ordre d'idées, le comité d'organisation des JM, par l'intermédiaire de sa commission des transports, a affirmé avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le transport des athlètes, de leurs accompagnateurs, ainsi que des officiels dans les meilleures conditions pendant les Jeux méditerranéens. Des assurances dans ce sens ont été réitérées lors de la réunion des différentes commissions relevant du comité d'organisation avec le comité international lors de la visite des membres de ces derniers à Oran ce week-end. Oran accueillera la 19e édition méditerranéenne du 25 juin au 6 juillet 2022, sachant que c'est la deuxième fois que l'Algérie abrite cette compétition après avoir organisé

la 7e édition à Alger en 1975.