La sélection algérienne d'athlétisme (messieurs-dames) a décroché huit médailles dont quatre en or, lors de la 4e et dernière journée des Championnats arabes des nations, disputée dimanche au stade Radès de Tunis, terminant avec une moisson de 21 breloques (6 or, 7 argent, 8 bronze). Les médailles d'or étaient l'oeuvre de Abdelmalik Lahoulou sur 400m haies avec un temps 49.45, Larbi Bourrada dans les épreuves du décathlon (poids, longueur, hauteur, 100m, 400m), Yasser Mohamed-Tahar Triki au saut en longueur et Mohamed-Ali Gouaned (800 mètres) avec un temps de 1:46.67. Pour sa part, Abdelmoumène Bourekba a décroché la médaille d'argent (Disque), réalisant un nouveau record national de 58m et 44cm. Idem pour sa compatriote Loubna Ben-Hadja (400 mètres/haies) qui a eu l'argent avec un chrono de 57:39. Les médailles de bronze ont été obtenues par Samira Messad au 400 mètres/haies avec un chrono de 58.20 et Kaouthar Salmi au triple saut. Lors de la troisième journée disputée samedi, la sélection algérienne a décroché quatre médailles dont deux en or. Les deux médailles d'or algériennes ont été remportées par le triple sauteur Yasser Mohamed-Tahar Triki avec une marque à 17,26 m, et la spécialiste du lancer du marteau Zouina Bouzebra grâce à un 6e essai mesuré à 65,20m, établissant un nouveau record d'Algérie et arabe de la spécialité. Les deux breloques en bronze sont revenues à Fatiha Bahi-Azzoum sur 3000m steeple et Riham Sennani sur 10000m, dont c'est la deuxième médaille de bronze, après celle obtenue sur 5000m. Lors des deux premières journées de compétition, disputées mercredi et jeudi, la sélection algérienne s'était distinguée grâce aux médailles d'argent décrochées par Rahil Hamel (100m haies), Amine Bouanani (110m haies), Mohamed-Ali Gouaned (400m), Hicham Bouchicha (3000m steeple) et Yousra Arara (hauteur), alors que celles en bronze ont été l'oeuvre (1.71m) de Souad Azzi (20km marche), Riham Sennani (5000m), Roumaïssa Belabiod (longueur) et Hicham Bouhanoune (hauteur). Cette 22e édition des Championnats arabes initialement prévue, l'année dernière, avant d'être reportée à cette année en raison de la pandémie de Covid-19.