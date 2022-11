L'entraîneur en chef de l'USM Alger, Boualem Charef a procédé dimanche à la promotion de huit jeunes du cru en catégorie senior, pour pallier le vide laissé par les internationaux, retenus par le sélectionneur de l'Équipe nationale A' (joueurs locaux), Madjid Bougherra, en prévision du championnat d'Afrique des nations, a annoncé lundi le club algérois. Il s'agit de Bouaïchaoui, Djenidi, Aïssaoui, Bounacer, Mokhtari, Azri, Bouali et Hadj-Kacem, issus pour la plupart de la catégorie «réserves» et qui ont été appelés à la rescousse, pour combler l'important vide laissé par les huit internationaux, qui se trouvent actuellement en stage bloqué, aux Emirats arabes unis. Le sélectionneur Madjid Bougherra a retenu un effectif de 25 joueurs pour ce stage, organisé du 10 au 26 novembre courant, dans le cadre de la préparation du prochain championnat d'Afrique des nations (CHAN-2022), prévu du 13 janvier au 4 février en Algérie. Il s'agit du gardien Benbot, des défenseurs Redouani, Belaïd et Baouche, des milieux de terrain Djahnit et Chita, ainsi que des attaquants Meziane et Mahious.