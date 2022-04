L'édition 2022 du Tour d'Algérie cycliste se déroulera du 20 au 27 mai prochain, en huit étapes, entre Alger et Oran, a-t-on appris auprès des organisateurs. Une compétition d'envergure internationale, car elle devrait enregistrer la participation d'un certain nombre de clubs et de sélections étrangères. Chez les clubs, se sont les Emirats arabes unis qui seront à l'honneur, avec pas moins de 4 représentants dans cette édition 2022, parmi lesquels, les équipes de Dubai police, Al-Ahly Al Imarati, et Al-Shafra Club. Il y aura également le club français All Cycles, dont est sociétaire l'international algérien Yacine Chalel, ainsi que la prestigieuse formation sud-africaine Pro-Touch. En termes de sélections nationales, et outre celle du pays hôte, trois équipes ont confirmé leur participation à cette édition 2022 du Tour d'Algérie cycliste. Il s'agit des sélections de Tunisie, d'Égypte et de Libye. La compétition enregistrera également la participation d'un certain nombre de clubs locaux, dont le MCA, l'EN militaire, l'EN espoirs, et trois sélections régionales (Est-Centre-Ouest). La dernière édition du Tour d'Algérie cycliste remonte à 2018, car la compétition n'a plus été organisée pendant la pandémie de Covid-19. Les 6e et 7e étapes de ce TAC 2022 se dérouleront à Oran, sur le site des JM-2022. Elles s'inscriront dans la cadre des tests-events pour la préparation de ce grand évènement.