VVoilà un premier dossier sur le bureau du nouveau ministre de la Jeunesse et des Sport, Abderezak Sebgag. C'est celui de l'Equipe nationale d'escrime, dont des membres sont bloqués en Tunisie depuis presque une semaine, après leur retour d'un stage de préparation en Italie. Il s'agit des athlètes Akram Bounabin, Kaouther Mohamed-Belkbir, Salim Haroui et Meriem Mebarki, ainsi que Nassim Bernaoui et Chahiora Soudani, en plus du DTN Billel Hadi. Selon les concernés, ce blocage est dû à l'absence d'une autorisation qui, au départ, n'était pas prévue, puisque les membres de la délégation algérienne disposent d'un «laisser-passer». Cela intervient alors que les jeux Olympiques, auxquels prennent part ces athlètes, approchent à grand pas et ces derniers se trouvent dans un pays où la situation sanitaire est «catastrophique».