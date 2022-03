L'une des grosses absences de la liste de Djamel Belmadi, le milieu international algérien Adem Zorgane, était titulaire, samedi soir, face au Cercle Bruges. Il a délivré une passe décisive dans la large victoire de son équipe (5-0). Avec un Zorgane très offensif et très en vue, Charleroi a terminé la première période sur un avantage de 4 buts à rien et l'ancien du Paradou était d'ailleurs impliqué sur la 3e réalisation et la 4e réalisation des siens. Sur un travail collectif, le défenseur adverse a taclé Zorgane, en position haute, et le ballon est revenu dans les pieds de son coéquipier qui marque le 3e but. Quelques minutes après, Zorgane trouve son coéquipier Bayo dans la surface et ce dernier passe pour Heeymans qui marque le 4e but de Charleroi. En 2e période rien n'a changé, les locaux ont profité de l'infériorité numérique du Cercle Bruges et ont trouvé beaucoup d'espaces derrière. C'est à ce moment- là qu'Adem Zorgane en a profité pour délivrer une passe décisive en retrait pour le nouvel entrant, Zaroury, concluant ainsi le festival offensif de son équipe dans ce match.