Pas moins de 685 volontaires (garçons et filles) ont bénéficié, hier, d'une formation spécialisée dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) l'été prochain à Oran. Le lancement de cette formation spécialisée s'est fait au niveau du Centre de loisirs et des sciences (CLS) d'Oran, avec la participation de plusieurs intervenants, tels que l'Observatoire national de la société civile et les directions locales de la formation et de l'enseignement professionnels et du tourisme et l'artisanat. Cette opération est la 2e du genre supervisée par la commission de volontariat et de formation après que celle-ci, avec d'autres organismes spécialisés, eut lancé une formation spécialisée pour les stadiers bénévoles.