L'entraîneur de l'équipe nationale de football, Djamel Belmadi, ne rate aucune occasion pour évoquer l'apport des supporters algériens à son team. Pour lui, il s'agit du maillot fort de toute une chaîne qui a propulsé les Verts sur le toit de l'Afrique, puis celui du Monde arabe.

Et à l'approche de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021, dont le coup d'envoi sera donné le 9 janvier prochain au Cameroun, les Algériens ne veulent pas être privés de cet atout de taille. Aux dernières nouvelles, ils auront bel et bien leurs supporters à leurs côtés. En effet, l'opérateur national de téléphonie mobile Mobilis, partenaire officiel de la Fédération algérienne de football (FAF)

et de la sélection nationale, assurera le transport de 661 supporters au Cameroun. «Parallèlement à la participation de l'Equipe nationale de football à la 33e CAN-2021 prévue au Cameroun, l'opérateur Mobilis, partenaire officiel de la FAF et de la sélection nationale annonce la prise en charge du transport de 661 supporters au Cameroun pour encourager les guerriers du désert», lit-on dans un communiqué. L'on ajoute dans le même document que «les noms des supporters gagnants seront connus lors d'un tirage au sort organisé par le ministère de la Santé au niveau des établissements hospitaliers, à travers l'ensemble du territoire national, en coordination avec Mobilis et en présence d'un huissier de justice».

La participation, souligne-t-on de même source, est ouverte à tous les citoyens vaccinés contre la Covid-19 âgés de 18 ans et plus. «Pour permettre aux supporters d'encourager l'équipe nationale, le ministère de la Santé a décidé de lancer une large campagne de vaccination qui a débuté le 26 décembre 2021», lit-on encore. Il faut souligner qu'il ne s'agit pas de la première initiative du genre de Mobilis, qui avait déjà organisé des voyages en faveur des supporters de la sélection nationale lors de la participation des Verts durant la CAN-2019 en égypte et lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, ce qui confirme à nouveau que l'opérateur demeure le premier partenaire du sport en Algérie, fidèle à ses principes de soutien aux sélections nationales lors des compétitions et dans les fora internationaux .