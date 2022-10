21 octobre 1962 - 21 octobre 2022, la Fédération algérienne de football (FAF) a fêté, hier, le 60e anniversaire de sa création, coïncidant avec la célébration du soixantenaire de l'indépendance de l'Algérie, une période au cours de laquelle le ballon rond algérien a connu ses heures de gloire, mais aussi des périodes de déception et de vaches maigres. La FAF a été créée le dimanche 21 octobre 1962, soit près de quatre mois après l'indépendance de l'Algérie. Au cours de la réunion fondatrice de la FAF, les représentants des trois ligues de football d'alors (Alger, est d'Algérie et l'Oranie) ont décidé, en accord avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, la désignation du premier Bureau fédéral, présidé par Dr. Mohand Amokrane Maouche qui allait assurer deux mandats à la tête de l'instance fédérale entre 1962 et 1969, avant de céder sa place à Mustapha Benouniche (1969-1973). Parmi les premières décisions du Bureau fédéral, figurent celles relatives à la désignation des couleurs officielles de la sélection nationale (le rouge, le blanc et le vert) et à la finalisation du projet d'affiliation de la FAF à la Fédération internationale (FIFA), qui allait être concrétisé en 1963. «Cet anniversaire de la création de la FAF tombe à point nommé, car à ma connaissance on n'a jamais fêté cette occasion», a déclaré le vice-président de la FAF, Mohamed Maouche, l'un des membres de la glorieuse équipe du Front de Libération nationale (FLN), souhaitant bon courage à l'actuel président de la FAF, Djahid Zefizef, qui s'est fixé comme objectif de donner un «nouveau souffle à la discipline». En cette heureuse occasion, le centre de documentation de la FAF, avec le précieux concours de la FIFA, a publié quelques documents rares et exclusifs rappelant cet événement et le travail accompli par les dirigeants et pionniers qui, au lendemain de l'indépendance et malgré toutes les difficultés, ont réussi à mettre sur pied la première structure chargée du sport roi en Algérie. Parmi les documents choisis, les premiers courriers adressés par la nouvelle équipe fédérale, emmenée par son premier président le Dr Mohand Amokrane Maouche, à la FIFA en guise de demande d'affiliation. Il faut dire que si l'indépendance de notre pays est intervenue le 5 juillet 1962, ce n'est qu'en 1963 que la FAF a pu s'affilier à la FIFA puis à la CAF en 1964. Cela n'a, toutefois, pas empêché les dirigeants de transmettre la toute première missive moins de deux mois après le recouvrement de la liberté, soit le 28 août 1962 ( retrouvée sur le site FAF.dz). Cette lettre sera suivie par une autre le 3 décembre de la même année (CLIC), signée celle-là par le président Mohand Maouche, le vice-président Ahmed Djaoud et le secrétaire général Marcel Wendel, avec en annexe la composante du conseil d'administration et les renseignements sur l'organisation administrative de la fédération. À travers ces documents historiques, on apprendra que la FAF comptait trois Ligues régionales et 254 clubs affiliés (96 à la Ligue d'Alger, 88 à celle de l'est algérien et 70 à celle de l'Oranie), alors que le nombre de licenciés était autour de 27 000 toutes catégories confondues (seniors, juniors, cadets et minimes). D'autres données aussi intéressantes qu'importantes sont à découvrir dans la série de documents que la FAF publiera durant les prochains jours afin de rendre hommage à tous ces hommes qui ont mis les fondements de l'une des plus grandes institutions sportives du pays.