L'USM Bel Abbès, reléguée en troisième palier à l'issue du précédent exercice footballistique, est dans l'obligation de s'acquitter, entre autres, d'un peu plus de 5 millions de dinars représentant les amendes dues à la saison 2021-2022, a-t-on appris jeudi de la direction de ce club. Une correspondance dans ce sens a été envoyée à l'USMBA par la Ligue nationale du football amateur (LNFA) qui a précisé, en outre, que la participation de la formation de l'Ouest au championnat du nouvel exercice est «subordonnée au paiement des arriérés conformément aux dispositions réglementaires relatives aux compétitions du football amateur», a ajouté la même source. La plupart des amendes écopées par le club de la «Mekerra» sont causées par l'absence d'un entraîneur en chef sur le banc de touche lors des matchs officiels. Une situation justifiée par l'instabilité chronique qui a marqué le club lors de la saison passée où les Vert et Rouge ont joué avec un effectif composé des éléments de la réserve à cause de l'interdiction de recrutement dont a fait l'objet le club. Une sanction que la direction de l'USMBA n'a toujours pas levé, en raison des dettes colossales auxquelles elle doit s'acquitter au profit d'anciens joueurs et entraîneurs, ce qui l'oblige encore une fois à tabler sur des éléments de moins de 21 ans pour éviter le forfait lors du nouvel exercice. En attendant, les responsables de l'USMBA sont dans l'obligation de s'acquitter d'un autre montant de l'ordre de 1,2 million de dinars en guise de droits d'engagement au championnat inter-régions. Un montant que la direction de ce club est censée honorer avant le 27 août en cours, dernier délai fixé dans ce registre par la Ligue inter-régions. Cette dernière a d'ailleurs informé les clubs concernés que ceux qui déposent leurs dossiers d'engagement entre le 28 août et le 1er septembre écoperont d'une amende de 40 000 DA, prévenant qu'au-delà du 1er septembre, aucun dossier ne sera retenu.