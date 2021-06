Un total de 41 personnes ont été testées positives au coronavirus parmi toutes les délégations participant à la Copa America, a informé le ministère de la Santé du Brésil, pays hôte de la compétition. Dimanche, date du match inaugural à Brasilia, «41 cas de Covid-19 ont été signalés, dont 31 parmi les joueurs et les membres des délégations, et 10 parmi les prestataires de services engagés pour l'événement», a déclaré dans un communiqué le ministère, sans détailler le nombre de cas dans chaque équipe. La veille du coup de sifflet de départ, la Conmebol, confédération sud-américaine de football, avait détecté l'apparition de foyers du virus, qui avait frappé 13 membres de l'équipe du Vénézuéla, et quatre de celle de la Bolivie. Ensuite, deux cas avaient été confirmés au sein de l'équipe colombienne. À ce jour, 2 927 tests PCR ont été réalisés parmi les délégations et groupes prenant part au tournoi, a indiqué le gouvernement brésilien.