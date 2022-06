L'Équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23) a été éliminée, avant terme, du 48e tournoi Maurice-Revello (ex-Tournoi de Toulon/ France) qui se poursuit actuellement et ce, jusqu'au 12 juin en cours. Après une première défaite face au Japon (0-1), les Verts se sont inclinés face à la Colombie (1-2), vendredi dernier. Deux remarques s'imposent après deux journées disputées de son groupe «F» de ce tournoi régional. La première est le fait de débuter le tournoi avec deux défaites consécutives, qui veulent dire, que ni les joueurs ni le staff technique n'ont pu trouver de solutions. La deuxième remarque est plus «grave», car, on remarque que dans ce tournoi dont la majorité des sélections sont celles des moins de 19 ans, nos U23 n'ont pu rivaliser! Sachant que cette sélection algérienne prépare la coupe d'Afrique des nations de sa catégorie.

Concernant le staff technique et en particulier le sélectionneur en chef, Noureddine Ould Ali (49 ans), il y a lieu de rappeler qu'il a été installé le 14 février dernier, ce qui veut dire qu'il n'a que 4 mois en poste, ce qui est vraiment peu pour connaître parfaitement les joueurs et surtout «monter» une sélection digne de nom. Ceci dit, ce qu'il faut reprocher au sélectionneur, c'est qu'il n'a pu, à titre, d'exemple, régler les erreurs de la sélection après le premier match. Et la principale tare de cette Équipe nationale des U23, bien qu'elle ait joué contre des U19, c'est l'inefficacité offensive. Et là, la question qui suit est: est-ce que le staff technique a vraiment fait le bon choix des joueurs? Il est vrai que c'est la fin du championnat et les joueurs sont peut- être fatigués, mais il s'agit d'un suivi des joueurs comme le fait si bien le coach des A, Djamel Belmadi. Pourtant ce n'est pas l'expérience du coach qui est mise en cause dans la mesure où il a été ancien sélectionneur de la Palestine (2018-2021) et ex-entraîneur-adjoint à l'US Chaouïa, au CS Constantine, au MC Alger et à l'USM Alger. Ainsi, dans leur match de vendredi, les U23 algériens ont perdu devant leurs homologues colombiens (1-2) au stade Parsemain à Fos-sur-Mer. Les Algériens ont ouvert le score par Moncef Bekrar à la 51e, mais Jhon Vélez a remis les pendules à l'heure (66e). Par la suite, les Colombiens ont inscrit le but de la victoire par Castillo (86e). Dans l'autre match du groupe C, les Comores se sont imposés devant le Japon (0-0 / 3-0 aux tirs au but). A l'issue de cette deuxième journée, les Comores, la Colombie et le Japon occupent la tête du groupe avec 4 pts chacun, tandis que l'Algérie, avec deux défaites en autant de matchs est éliminée (0 pt). Les deux premiers se qualifient pour les demi-finales.

À noter que les coéquipiers de Yassine Titraoui (Paradou AC) affronteront les Comores demain lundi 6 juin (16h30) pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de poules. On espère que le staff technique corrigera quelques lacunes des Verts pour bien préparer les qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN-2023, dont le premier tour se jouera du 19 au 27 septembre prochain. La phase finale se jouera du 2 au 26 novembre 2023, dans un pays qui reste à déterminer. Le tournoi est qualificatif aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris.