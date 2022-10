Les quatre représentants algériens en coupes africaines des clubs, à savoir le CR Belouizdad et la JS Kabylie en Ligue des Champions, ainsi que la JS Saoura et l'USM Alger, en coupe de la CAF, seront en appel en déplacement pour le compte de la phase aller du 2e Tour préliminaire de leurs compétitions respectives. Ils joueront leurs premières rencontres en déplacement. Et le premier à le faire, c'est la JS Saoura qui jouait, hier, au moment où on mettait sous presse, en Côte d'Ivoire, face à l'équipe locale du Sporting Gognoa SC. Sur les deux matchs, l'avantage théorique est du côté des gars de Bechar, dans la mesure où ils joueront leur match retour en Algérie.

Il s'agit d'une difficile mission pour les joueurs du coach Moufdi Cherdoud, face au leader du championnat ivoirien. Par ailleurs, et concernant l'autre club algérien en lice en coupe de la CAF, à savoir l'USM Alger, elle sera en appel, aujourd'hui, face à l'équipe togolaise de l'ASC Kara. Il faut bien noter qu'avant le déplacement au Togo, le coach des Rouge et Noir, Boualem Charef a beaucoup travaillé avec ses joueurs et notamment sur le plan de la récupération et la relance offensive.

Charef compte surtout sur son maître à jouer Djahnit, le plus expérimenté de tous pour mener ses compatriotes dans ce match difficile avec l'objectif de réaliser un bon résultat avant la rencontre retour décisive et qu'il faudrait bien gagner et se qualifier. D'ailleurs Djahnit confirme: «On jouera là-bas pour réaliser une très belle performance et faire un grand pas vers la qualification...». D'autre part et en Ligue des Champions, la JS Kabylie se trouve depuis jeudi en Côte d'ivoire pour rencontrer l'équipe locale de l'ASKO Kara. Le coach Abdelkader Amrani doit aussi composer avec un effectif réduit puisque plusieurs joueurs sont out. Sabri Cheraitia, Massinissa Nezla, Salim Boukhenchouche, Abderrahmane Medjadel et Kaïs Nasri sont forfaits.

Zerdoum et Sanogo ont été écartés du déplacement en Côte d'Ivoire pour retard sur le plan physique. Mais les joueurs ont promis de relever le défi et confirmer leur réveil après leur match nul en déplacement en championnat. De son côté, le CR Belouizdad, se trouve au Mali depuis jeudi pour rencontrer l'équipe locale du Djoliba. Un adversaire supérieur à BO Rangers que les Belouizdadis ont facilement éliminé. Le coach du Chabab, le Tunisien Nabil El Kouki est très optimiste pour ce match aller en déclarant qu'«on doit absolument bien négocier ce match aller au Mali. On sait que c'est au match aller que tout peut se jouer et, justement, on est bien conscient», assure- t-il.

Le coach El Kouki ajoute qu'«on vise un bon résultat puisqu'on ne se déplace pas pour faire de la figuration, mais pour prendre une option de qualification».

Il faut bien préciser que le président des Rouge et Blanc, Benelhadj table sur l'objectif «d'aller le plus loin possible dans cette compétition. On vise au moins le dernier carré...».

Ce qui veut dire qu'un faux pas n'est pas toléré dès ce premier match...