Les quatre clubs algériens, engagés en coupes africaines des clubs, à savoir le CR Belouizdad, l'ES Sétif, la JS Kabylie et la JS Saoura, se sont qualifiés au prochain tour. Ainsi, en Ligue des Champions, le CR Belouizdad a battu l'équipe ivoirienne, l'ASEC Mimosas sur le score de (2-0), en match retour disputé, dimanche soir, au stade Omar-Hamadi de Bologhine (Alger) pour se qualifier à la phase des poules de la compétition. Dès le début de la rencontre, les Rouge et Blanc ont annoncé la couleur, en affichant leur détermination à ne pas rater l'opportunité de rencontrer leurs adversaires à domicile avec un 1er but signé Keddad (2e), avant que son coéquipier, Bousseliou ne double la mise à la 47e minute du jeu. Au match aller, disputé à Abidjan, le CRB s'était incliné sur le score de (1-3). A la fin de la partie, le coach du Chabab, Paqueta a déclaré qu'«après 2 semaines seulement de présence à Alger, je commence à connaître l'équipe. On a fait ce qu'il fallait. Maintenant, on doit attendre de voir nos adversaires dans la phase des poules». Quant au coach de l'ASEC, Chevalier, il a estimé qu'« on a raté la qualification au match aller». De son côté, l'ES Sétif s'est également qualifiée pour la phase de poules à l'issue de sa victoire devant les Mauritaniens du FC Nouadhibou (2-0) en match retour joué au stade du 8-Mai 1945 de Sétif. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Abderrahim Daghmoum (44') et Khalil Darfalou (85'). Lors du match aller, disputé à Nouakchott, l'ESS s'était inclinée sur le score de (1-3). A l'issue d match, le coach tunisien de l'Entente, El Kouki, a déclaré: «On a joué devant une équipe qui possède pas moins de 4 joueurs internationaux. Par contre, on a un groupe de jeunes joueurs qui manquent d'expérience et c'est la raison pour laquelle je suis très fier d'eux. Quant aux nouvelles recrues, elles seront présentes dans les jours qui viennent. On a su bien gérer la pression qui pesait sur nos épaules en début de partie et on est donc bien content pour cette qualification.» En coupe de la Confédération africaine de football (CAF), l'équipe algérienne, la JS Saoura s'est qualifiée aux 16es de finale «bis» de cette compétition continentale, en dépit du nul concédé face à l'ASAC Concorde sur le score de (1-1), pour le compte du 2e tour préliminaire (retour), disputé samedi soir au stade Omar-Hamadi d'Alger. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Abdelaziz Lahmri (51', penalty) pour la JS Saoura, et Idrissa Thiam (90+1e sur penalty) pour les visiteurs. La rencontre a été interrompue 30 minutes par l'arbitre libyen, Shuhoub Abdulbasit, en raison de «terrain impraticable et mauvaises conditions atmosphériques». Lors du match aller, disputé samedi dernier, à Nouakchott, la JS Saoura s'était imposée sur le score de (2-1). De son côté, le 2e représentant algérien dans cette compétition, la JS Kabylie, a empoché son billet de qualification aux 16es de finale «bis» de la coupe de la Confédération, en s'imposant devant son homologue marocain, l'AS FAR de Rabat (2-1), en match retour du 2e tour préliminaire (retour), disputé dimanche soir au stade du 1er- Novembre de Tizi Ouzou. Les 2 buts du représentant algérien dans cette compétition ont été inscrits par Ali Haroun (56e et 90e+2), alors que Lambert Gueme Araina (58') avait égalisé pour le FAR. Lors du match aller, joué, il y a une semaine à Rabat, les Canaris s'étaient imposés sur le score de (1-0). A noter que les matchs aller des 16es de finale «bis» de la coupe de la Confédération sont prévus du 26 au 28 novembre, alors que les matchs retour ont été programmés du 3 au 5 décembre.