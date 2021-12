Sitôt rentré en Allemagne après la finale de la Coupe arabe des nations FIFA-2021, où il était un invité d'honneur, Karl-Heinz Rummenigge, l'ancien président du Bayern Munich, et ancien international allemand, auteur de l'unique but marqué à Gijón (Espagne) lors du Mondial-1982 contre l'Algérie (1-2), a fait une remarquable interview à un canard du Deutchland, dans laquelle il a fait son propre mea-culpa et de ses camarades à propos du résultat que les «cousins-germains» avaient concoctaient en vue, d'une part, de permettre au voisin autrichien de continuer l'aventure et, d'autre part, de renvoyer les Algériens se rhabiller et quitter plutôt que prévu la compétition internationale. «Je regrette, 39 ans après, notre geste anti-sportif, qui nous est resté en travers de la gorge, puisque la justice immanente nous a déshabillés en finale face aux Italiens, qui portaient les mêmes tenues aux couleurs (vert-blanc-rouge) des Algériens. La défaite 1-3 nous a fait baisser la tête, car le «complot» ourdi contre cette équipe de classe n'a pas payé longtemps, et nous a rappelés à plus d'intégrité, à l'avenir! Aujourd'hui, je demande, à travers votre journal, aux Algériens de nous excuser de les avoir injustement éliminés! En effet, après avoir porté le score à un but partout, nous avions joué latéralement, négativement, soulevant l'ire des spectateurs qui nous ont sifflé pendant tout le reste du match, que dis-je, du crime commis par mon équipe, en vue de ne plus marquer de buts aux Autrichiens! Depuis le jour où nous avons été battus 2-1 par les camarades de Dahleb, je n'ai jamais pu oublier les talentueux joueurs algériens dont Belloumi et Cerbah, qui m'ont franchement ébloui par leur classe mondiale.». Voilà, enfin un témoignage-aveu-reconnaissance venu, même en retard, reconnaître un crime qui n'a jamais été abordé sérieusement et reconnu par une FiFA, à l'époque pourrie, ni encore moins punie! Allah fait bien les choses, puisque cet «aveu», va faire taire les malades de l'Algérie, les éternels jaloux, les méchants envieux et autres à-plat-ventristes cupides, qui ne peuvent pas comprendre, ni comprendre que les Algériens sont les maîtres des lieux, même, après 19, 29 et 39 ans! Dans la foulée, reprenons Vahid Halilhodzic, l'ex-patron technique des Verts et présentement boss des «Lions de l'Atlas», qui a refusé de semer la zizanie entre les frères marocains et algériens, en répondant à la question primaire posée par une journaliste qui voulait, soit remuer le couteau dans la plaie, soit être à la base d'une nouvelle guerre des ondes et images des réseaux sociaux algéro-marocains, alors que l'intérêt actuel est la prochaine CAN au Cameroun. Le coach bosnien sait très bien où il va, même si une inquiétante polémique oppose depuis cinq jours l'entraîneur marocain à des membres de la Fédération royale marocaine, à propos de l'exclamation du fougueux coach local, pour ce qui est des résultats des Rouge et Vert sous la coupe de Halilhodzic! En effet, il a déclaré devant un parterre de journalistes, que les Marocains ont gagné tous leurs matchs de qualification pour le mondial de Qatar et, donc, ils devraient être heureux de cette performance. Ce qui a vite soulevé l'ire d'un membre actif et vigilant de la FRMF. Oui, ce membre, probablement, âgé, puisqu'il a évoqué les exploits des Marocains durant les 5 Coupes du monde auxquelles les voisins de l'Ouest avaient participé! En 1986, entre autres, les grandes aventures et grands exploits des joueurs marocains, ont été déjà «sponsorisés» par les supporters, bien avant l'arrivée de Vahid! Chez nous, quelques excités continuent de parler du travail des «coulisses» et de l'arbitrage! Heureusement qu'on n'évoque plus ou prou, ces histoires de climat, de température, d'altitude, de terrains en gazon de mauvaise qualité, de publics haineux! Que cessent ces propos de masseuses de hammams, en manque de sujets sérieux de discussions! On a bien sûr tout à fait le droit de formuler des suggestions, de proposer des noms, de parler même de tactique, d'attaque; mais tout en gardant un oeil sur ceci:le dernier mot dans la formation de l'équipe nationale, revient au seul Djamel Belmadi et son précieux staff! Un peuple ne se trompe jamais sur l'intégrité d'un chef. Pour notre part, nous lui rendons un vibrant hommage en même temps qu'à l'autre «chef» Madjid Bougherra, fraîchement décoré de la médaille d'or, de champion arabe 2021! Vient le tour de la coupe d'Afrique 2022, au Qatar! Comme à l'accoutumée le coach national a dressé la liste des 28 joueurs sélectionnés! Cela a suffi pour que les tamtams se mettent en branle, côté réseaux sociaux! Ayoub Abdellaoui, Amir Sayoud, Hichem Boudaoui, Tayeb Meziani et quelques stars de l'équipe championne arabe 2021 au Qatar, ne figurent pas dans la liste. Que voulez- vous? Il n'y a pas de places, même pour les valeurs sûres, que nous connaissons. L'équipe de Belmadi est connue. L'ossature est en place! Les «trois» tactiques du 1er tour sont dans la gibecière du boss. Laissons-le bosser tranquillement, et faisons- lui confiance. D'un autre côté, on nous présente des équipes épouvantails: la Sierra Léone! Au lieu d'évoquer la Côte d'ivoire, non on préfère la Sierra Léone, qui avait fait match nul 4 à 4 face au Nigeria, avec les «magouilles» de la CAF, disent les mauvaises langues! Encore! Les magouilles sont évoquées présentées dans quel but non avoué! Encore une fois, laissez- nous vous rappeler que c'étaient là, des motifs d'entraîneurs nuls, faisant sélectionner les joueurs à coups de piston, de connaissances, de parti pris, de passe- droit, des venins qui ont pris le large avec l'arrivée de Belmadi! Le cas «d'Amir Sayoud» a été tranché, il y a bien longtemps, lorsque Belmadi avait répondu aux questions d'amateurs d'histoires à dormir debout: «Où va-t-il jouer?» Oui, Amir lui-même sait très bien que son poste est très bien fourni! Et par qui, SVP? La concurrence fait rage. De saines et nobles traditions sont installées dans la «maison Algérie», qu'on laisse faire le coach, le bilan et les comptes se feront après, vers la mi-février 2022, au plus tard! Après les traditionnelles populaires et heureuses festivités, de l'occasion! Pour le moment, la liste est établie. Il n'est plus question de revenir aux années d'avant, où on ramenait à coups de pub, un joueur qui vient de marquer un but splendide, ou un autre qui a réalisé deux passes décisives dans son club. Un joueur sélectionné avec Belmadi, ne peut l'être à la dernière minute. Il aurait fallu pour le sélectionneur algérien de longues surveillances sur tous les plans, un suivi sans faille de ce joueur avant son appel, ou parfois son rappel. Tenez, voilà qu'Andy Delort, sort de sa tanière pour faire de l'oeil à Djamel, pour revenir en EN, en vain! Non, M. Andy! L' EN n'est pas un vieux bar de l'ile de Thau de Sète (Hérault - France) où l'on entre et sort comme on veut. Belmadi vous l'a déjà dit en direct sur un plateau d'une chaîne de TV française: «il s'agit de l'équipe nationale!» Andy regardera les exploits de ses anciens coéquipiers, à partir de son fauteuil à la maison! C'est la dernière fois que nous parlerons du seul joueur qui s'est fait «harakiri», sans raison aucune! Attention aux autres joueurs des A', qui n'ont pas été pris cette fois- ci! On a même fait dire à Sayoud son courroux de ne pas avoir été convoqué! Amir est trop intelligent pour commettre une telle bêtise! Il sait très bien pourquoi il ne rentrait pas dans les plans de Djamel Belmadi. Sayoud suivra assidûment les matchs de ses amis, depuis le home, la ferveur et l'engouement l'emportant avec!