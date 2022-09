Une sélection nationale composée de 38 athlètes (garçons et filles) prend part au Championnat arabe aquatique jeunes (natation, water-polo et plongée), qui a débuté, hier, au Caire en Égypte, avec l'objectif de décrocher des podiums, selon la direction technique nationale, de la Fédération algérienne de natation (FAN). En prévision de ces joutes arabes qui concerneront trois catégories d'âge: (12-13 ans), (14-15 ans) et (16-18 ans), la sélection nationale a bénéficié du 4 août au 5 sept 2022 d'un stage entrecoupé, à la piscine du Complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger, sous la houlette d'un staff technique composé d'Ali Maânseri, Réda Yadi, Mounir Ben Mansour et Salah-Eddine Chibaraka. «Les préparatifs pour le rendez-vous du Caire se sont déroulés dans de bonnes conditions, malgré quelques problèmes techniques. On a ponctué le premier regroupement par une compétition test (18-19 août) qui nous a permis de constater avec satisfaction, la progression du niveau des nageurs et nageuses. Par la suite, on a continué le travail du 22 août jusqu'au 4 septembre dans une bonne ambiance, tout en évitant aux athlètes les blessures», a déclaré à l'APS, l'adjoint du directeur technique national, chargé des jeunes talents à la FAN, Abdelhamid Tadjadit. Interrogé sur les objectifs de la sélection et les potentiels favoris pour le sacre au Caire, Tadjadit a indiqué «qu'il s'attend à une rude concurrence, avec la présence de l'équipe égyptienne et la Tunisie, sans oublier évidemment, les pays émergents en natation, à l'instar du Qatar et du Koweït. Néanmoins, cela ne diminuera en rien notre volonté de monter sur des podiums lors de ces joutes arabes dans chaque spécialité, surtout que chaque catégorie d'âge aura son propre classement et dans chaque sexe (garçons et filles). Aussi, nous misons sur une des premières places au classement final.» Parmi les athlètes sur lesquels l'espoir de consécration est permis, le duo du MC Alger Lilia Midouni et Imane Zitouni (17 ans) qui ont pris part avec les seniors, aux derniers Jeux méditerranéens et Championnats arabes disputés, les deux à Oran en juillet dernier. En plus du championnat d'Afrique de Tunis auquel Zitouni avait pris part, de même que Djihane Benchadli et Sofiane Achour Thalet (Bahia Nautique Oran). Outre sa participation aux épreuves de la natation, l'Algérie sera aussi présente à la compétition de water-polo, avec l'Équipe nationale des moins de 16 ans, dirigée par l'entraîneur national Yacine Benkara et son adjoint Abderrahmane Aidouni. « Cette Équipe nationale a été constituée lors du dernier Championnat national de la catégorie des U16, et elle est composée de 13 athlètes. Nous espérons que l'équipe réalise une honorable prestation lors de ce championnat arabe aquatique jeunes», a encore souhaité Abdelhamid Tadjadit. La délégation algérienne s'est envolée, mardi vers la capitale égyptienne Le Caire.