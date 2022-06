La 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), qui se poursuit depuis samedi à Oran, a attiré pas moins de 37 athlètes ayant décroché des médailles lors des précédents Jeux olympiques à Tokyo-2021, dont sept médaillés en or, a indiqué, hier, à l'APS, le 2e vice-président du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), Bernard Amsalem. «Il s'agit d'un autre gage de réussite de ces JM d'Oran, car personnellement je ne m'attendais pas à ce que cet événement draine un aussi grand nombre de Champions olympiques parmi les 3 500 ou presque de sportifs qui participent à cet événement. C'est tout simplement un fait rare dans l'histoire de la manifestation sportive méditerranéenne», s'est-il félicité. Amsalem, également président de la commission de suivi et de coordination de l'actuelle édition des JM, a imputé cet engouement des sportifs des 26 pays du Bassin méditerranéen au rendez-vous d'Oran au fait que les résultats obtenus dans certaines disciplines sont désormais pris en compte dans la course à la qualification aux Mondiaux et prochains Jeux olympiques Paris-2024. Il a ajouté que les Fédérations concernées ont pris conscience de cette nouvelle donne, d'où l'engagement de leurs meilleurs athlètes en quête de collecter le maximum de points pour valider leurs billets aux échéances précitées, «d'autant plus que les JM d'Oran sont devenus une étape importante dans ce registre», a-t-il précisé. Revenant sur la cérémonie d'ouverture des JM, déroulée, samedi soir, au stade de football du nouveau complexe olympique Miloud-Hadefi, ce dirigeant sportif français l'a qualifiée de «magnifique», jugeant qu'elle a été une «totale réussite, grâce notamment à l'utilisation de moyens technologiques haut de gamme».

«Cela augure déjà de la réussite de ces JM, surtout en constatant que la cérémonie d'ouverture a suscité un engouement inédit auprès de la population oranaise en particulier et algérienne en général, comme l'atteste la vente des billets d'entrée dans un temps record», a-t-il fait remarquer. Vantant les conditions d'hébergement des hôtes de l'Algérie, aussi bien au niveau du Village méditerranéen que dans les deux autres sites supplémentaires ouverts pour faire face au grand nombre des participants aux JM entre sportifs et accompagnateurs (plus de 5400 personnes), le 2e vice-président du CIJM a salué les efforts consentis par l'État algérien pour permettre le déroulement des compétitions de cette messe méditerranéenne dans de «magnifiques infrastructures».

«L'investissement qu'a fait l'État algérien en termes d'infrastructures est considérable. C'est une enveloppe de plus d'un milliard de dollars qui a été mobilisée pour mettre à notre disposition des sites sportifs très modernes, aussi bien nouvellement construits que rénovés», a-t-il dit.