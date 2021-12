La 16e édition du Grand Prix international cycliste de la ville d'Alger se déroulera du 15 au 18 mars 2022, sur une distance de 368 kilomètres, a-t-on appris, hier, auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAC). Quatre étapes sont inscrites au menu de cette 16e édition, dont les trois premières se dérouleront du côté ouest de la capitale, entre Sidi-Abdallah, Zéralda et Birtouta, alors que la 4e et dernière étape se déroulera en circuit fermé, sur le boulevard Asselah Hocine, en plein Centre-Ville. «La 1ère étape consistera en un contre-la-montre individuel (ndlr, prologue), qui se déroulera le 15 mars, sur une distance de 6 kilomètres à Sidi-Abdallah» ont commencé par détailler les organisateurs. «Le lendemain, 16 mars, aura lieu la 2e étape, sur une distance de 148,8 kilomètres à Zéralda. Elle sera suivie de la 3e étape, le 17 mars, sur une distance de 141,2 kilomètres, entre Birtouta et Zéralda, alors que la 4e et dernière étape est prévue le 18 mars, sur une distance de 72 kilomètres, sur un circuit fermé à Alger-Centre (Asselah Hocine)», précise la même source. Une compétition qui s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'élite nationale en vue des importantes échéances à venir, dont les Jeux méditerranéens de 2022. Outre les clubs affiliés à la Fédération algérienne de cyclisme, les sélections régionales, les sélections de Ligues et les sélections mixtes, cette 16e édition verra la présence de certaines formations étrangères, qui seront également de la partie, sur invitation du Comité d'organisation. Le Grand Prix international d'Alger a été inscrit dans le calendrier 2018 de l'Union cycliste internationale (UCI), une occasion pour les coureurs algériens d'engranger le maximum de points en vue d'améliorer leur classement mondial.