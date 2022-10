La 17e édition du Rallye international des Colombes, prévue du 27 octobre au 1er novembre 2022, s'est lancée, jeudi dernier, à partir de la wilaya de Tipasa, en présence de 36 équipages féminins algériens et étrangers (72 pilotes), sur une distance de plus de 1200 km, selon la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM). «Le Rallye des Colombes de cette édition sera marqué par la participation d'environ 36 équipages féminins algériens et étrangers (pilotes et copilotes), représentant la France, le Canada, la Mauritanie, la Tunisie et l'Italie.», a précisé Amine Laibi, président de la FASM, soulignant que le plus «important pour nous est l'adhésion des participantes aux principes de la compétition (discipline), en plus de l'aspect sportif, qui est le respect de la conductrice de la vitesse moyenne au volant et du Code de la route». Les participantes parcourent une distance de pas moins de 1200 km, répartis en quatre étapes: Tipasa - Mostaganem - Oran - Mascara puis le retour à Tipasa.

Les organisateurs ont fixé la vitesse moyenne maximale du Rally des Colombes entre 60 et 90 kilomètres/heure, selon les lois approuvées par la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Les participantes doivent également respecter les normes de circulation sur la route et se conformer à une moyenne de vitesse qui est prédéterminée par les superviseurs de la course. Pour rappel, la 16e édition du Rallye international des Colombes (régularité) s'était déroulée, en juin 2019, avec la participation de 34 équipes nationales et étrangères, en quatre étapes: Alger - Béjaïa - Batna - Boussaâda et retour à Alger.