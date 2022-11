Plus de 300 escrimeurs, dont 17 algériens, prendront part à l'étape d'Alger, dans le cadre de la Coupe du monde 2022 de sabre (messieurs et dames), prévue du 10 au 13 novembre courant à la salle omnisports Harcha Hacène, a annoncé lundi le président du comité d'organisation, Raouf Salim Bernaoui, ayant affirmé par la même occasion que «l'Algérie est entièrement prête» à bien accueillir l'évènement. «Nous recevrons un total de 510 personnes, dont 300 athlètes, représentant 42 nations, issus des cinq continents, et l'Algérie se sent entièrement prête à bien accueillir cet évènement» a-t-il assuré en conférence de presse, lundi à Alger. Le continent européen sera le mieux représenté dans cette étape d'Alger, avec un total de 135 escrimeurs, alors que les Etats-Unis seront forts de la plus importante délégation avec 35 athlètes.

«Le continent asiatique, lui, sera représenté par 60 sabreurs, soit le double du continent africain, qui n'en comptera que 32, dont 17 algériens, alors que l'Océanie sera présente à cette étape d'Alger à travers l'Australie, qui y sera représentée par un athlète», a-t-on encore détaillé de même source. La compétition devrait enregistrer la participation de certains parmi les actuels meilleurs sabreurs au monde, à leur tête, les Hongrois, Champions olympiques en titre. C'est la médaille d'or, décrochée par Saoussen Boudiaf aux Jeux méditerranéens d'Oran qui a encouragé l'Algérie à organiser cet évènement, car elle lui a donné l'espoir d'une possible qualification aux prochaines Olympiades d'été, prévues en 2024 à Paris (France). «Si nous réussissons à passer les deux premiers tours pendant l'étape d'Alger, nous aurons franchi un grand pas vers les JO de Paris, car à eux seuls, ils suffiront à récolter un nombre important de points», a t-il expliqué L'Algérie est à présent «fin prête» et «à tous les niveaux» pour réussir l'organisation de cet événement sportif, a souligné l'ancien président de la Fédération algérienne d'escrime. «Être prêt pour ce rendez-vous, ne signifie pas être prêt seulement au niveau de la salle (ndlr, Harcha-Hassen) ou la piste de compétition, mais être prêt à tous les niveaux, à commencer par l'accueil, le transport et l'hébergement, le tout aux normes internationales», a-t-il ajouté. «Au fil des années, nous avons acquis de l'expérience en matière d'organisation et gagné la confiance des sportifs qui, désormais, n'hésitent point à rallier l'Algérie à chaque fois que nous abritons une étape de Coupe du monde», a-t-il poursuivi. Salim Bernaoui s'est félicité en outre des facilitations accordées au comité d'organisation, affirmant que «les autorités ont mis à notre disposition tous les moyens pour réussir ce rendez-vous».

La précédente édition d'une étape de Coupe du monde, en sabre, organisée à Alger, a eu lieu fin 2018. Quant au Mondial juniors en sabre, il a eu lieu à Alger, en février 2020.