Quelque 2500 sapeurs-pompiers sont mobilisés un peu partout dans les installations sportives devant abriter les JM. C'est ce qu'a indiqué le directeur de wilaya de la Protection civile, le colonel Mahfoud Souiki, expliquant que «les services opérationnels de la Protection civile multiplient ces derniers jours leurs sorties de travail qu'ils effectuent aux différentes installations sportives». «Ces spécialistes, hautement formés dans toutes les interventions, seront équipés des meilleurs moyens et équipements permettant la sécurisation et les installations dans les Jeux méditerranéens», a-t-on ajouté. Le même responsable a déclaré que la Protection civile est fin prête pour couvrir l'événement international et a mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires pour que la fête méditerranéenne soit couronnée par une réussite totale et ainsi donner l'image honorable qui sied à la capitale de l'ouest algérien. Et d'ajouter que «65 camions de pompiers, 18 bateaux et deux hélicoptères médicaux ont été réquisitionnés». Ces JM sont capitaux, aussi bien au niveau local que sur le plan international, en plus de la meilleure image à donner de l'Algérie. D'autant plus que sur le plan médiatique ils ne seront pas invisibles «Les JM seront retransmis dans au moins huit pays», a-t-on indiqué, expliquant que «cette rencontre coïncide avec la célébration de la Journée nationale de la jeunesse, du 60e anniversaire de l'indépendance et du 70e anniversaire du CIJM. Localement, on met les bouchées doubles, pour également réussir ce rendez-vous, ce qui s'inscrit en droite ligne de sa stratégie pour moderniser l'événement. «Eurovision Sport va donc diffuser dans huit pays confirmés et nous attendons d'autres avec l'espoir d'atteindre 12 nations», a indiqué Tizzano. Avec une expérience de plus de 60 ans en matière de promotion sportive à l'intention d'un public international, Eurovision Sport, spécialiste des droits sportifs, garantit aux fédérations une facilité d'accès aux radio diffuseurs de service public qui appartiennent à l'Union européenne de Radio-Télévision (UER), qu'ils viennent d'Europe ou d'ailleurs. Sur son site, Eurovision Sport précise les chaînes de télévision ayant acquis les droits de retransmission des JM-2022. Il s'agit de la RTSH (Albanie), la RTVA (Andorre), la BHRT (Bosnie), CYBC (Chypre), France Télévisions (France), l'ERT (Grèce), la RTP (Portugal) et la TRT (Turquie). «D'autres diffuseurs devraient leur emboîter le pas», prédit la même source, confirmant ce qu'a avancé le patron du CIJM.